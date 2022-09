NewTuscia – ASCOLI PICENO – Altro eletto della Tuscia è l’ormai ex Sottosegretario all’Agricoltura Francesco Battistoni, che è stato candidato nel Collegio Uninominale di Ascoli Piceno ed ha vinto con il 47,66% delle preferenze.



Per gli altri candidati della Tuscia resta il calcolo della parte proporzionale, mentre Paolo Bianchini di Italexit resta fuori perché il suo partito non raggiunge la soglia del 3%.