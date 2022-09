Elezioni, commento di Angelo Tomei per Roccamassima

NewTuscia – ROCCAMASSIMA – “Un risultato eccezionale per Fratelli che premia il lavoro di tante persone e un impegno politico che dura nel tempo”.

E’ il commento di Angelo Tomei, già sindaco di Roccamassima e portavoce del partito nella cittadina pontina.

“Ha votato il 71, 59% degli aventi diritto, una percentuale altissima, con Fratelli d’Italia che è di gran lunga il primo partito. Un risultato eccezionale che premia il lavoro svolto sul territorio in questi ultimi anni. Manteniamo e aumentiamo la maggioranza del centrodestra nella nostra cittadina come da 20 anni a questa parte. FDI è il primo partito e nei prossimi giorni attendiamo la visita del Senatore Nicola Calandrini per festeggiare ma soprattutto per ribadire il nostro impegno per i cittadini”, conclude Tomei