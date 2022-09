Domus Mulieris, secondo posto nel torneo di Latina

NewTuscia – VITERBO – Si chiude con un bilancio di una vittoria e una sconfitta il fine settimana della Domus Mulieris Viterbo, impegnata a Latina in un torneo di preparazione al prossimo campionato di serie B di basket femminile.

Il gruppo gialloblù, dopo aver superato nella semifinale del sabato la formazione delle Frecce Romane con il punteggio di 51-42, ha poi dovuto cedere il passo alle padrone di casa della Bull Latina nella finalissima che si è disputata domenica, terminata con il punteggio di 62-55 in favore delle pontine. Una gara combattuta, tra due prossime avversarie anche in campionato, e una sconfitta maturata nelle battute conclusive che però non modifica il giudizio del tecnico Carlo Scaramuccia su questa due giorni di torneo.

“Sono soddisfatto perché la squadra ha mostrato importanti passi avanti – conferma l’allenatore viterbese – e il risultato, in questi casi, passa in secondo piano anche se in finale tutte e due ci tenevamo a vincere. Contro Frecce Romane ho dato spazio a tutte le ragazze ed ho visto grande impegno e determinazione da parte di ognuna di loro, poi nella finale ho leggermente ridotto le rotazioni pur schierando quasi tutte le giocatrici che avevo a referto. E’ stata una partita vera contro una squadra che ritroveremo anche in campionato e che, come noi, punterà a ritagliarsi il proprio spazio alle spalle di un gruppetto di tre o quattro team che, almeno sulla carta, dovrebbero essere i principali candidati alle prime posizioni. Ora riprendiamo gli allenamenti, la strada da fare è ancora molta prima di trovare la migliore condizione ma la strada mi sembra quella giusta, le indicazioni arrivate da questi due match sono state ampiamente positive e sono fiducioso per le prossime settimane”.

La settimana di allenamenti porterà ad un nuovo test amichevole, questa volta al PalaMalè: sabato prossimo, alle ore 18, il gruppo della Domus Mulieris affronterà la formazione di Terni e sarà un’ulteriore occasione per perfezionare tutti i meccanismi in vista della prima gara ufficiale della stagione, in programma sabato 8 ottobre contro Elite Basket Roma.