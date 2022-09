Contentori gialli per abiti usati posti fuori dal centro storico di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – I contenitori gialli per abiti usati fino a qualche giorno fa in piazza Sant’Agostino e piazza Sallupara hanno trovato collocazione fuori dal centro storico, in via Vico Squarano e via Sebastiano del Piombo, incrocio viale B. Buozzi. Ne dà notizia la sindaca Chiara Frontini che in questi giorni ha concordato con Viterbo Ambiente la nuova ubicazione.



“Lo spostamento dei contenitori rientra tra quelle misure mirate al miglioramento del decoro nel nostro centro storico – spiega la sindaca -. Si ricorda che all’interno degli stessi contenitori adibiti alla raccolta di abbigliamento usato è vietato gettare qualsiasi altra tipologia di rifiuto, così come è vietato abbandonare rifiuti di diversa natura nei pressi degli stessi. Spesso qualcuno, volontariamente, li scambia per cassonetti dell’indifferenziata. Qualcun altro pensa che l’area che ospita tale contenitore si possa utilizzare per disfarsi di rifiuti vari. Non è così. Incentiveremo i controlli affinché tali contenitori tornino ad avere un’unica funzione: quella sociale, grazie alla generosità dei tanti cittadini viterbesi educati e rispettosi delle regole”.

A tal proposito, si ricordano che i punti dove poter conferire abbigliamento usato all’interno dei contenitori gialli sono elencati al seguente link: https://www.viterboambiente.net/pagine/raccolta-abiti-usati .

con preghiera di pubblicazione.