“Fuga dalla Russia”: boom di ricerche su google. Il commento dell’esperto Giulio Gargiullo

NewTuscia – MOSCA – Dopo l’annuncio di Vladimir Putin della mobilitazione parziale boom di ricerche online in tutta la Russia: “Dove scappare dalla Russia” +950% e ricerche nei Paesi fuggire dalle nuove norme imposte

dal Cremlino. Tra le ricerche online secondo i dati di Google Trends Russia “aeroporti turchi” +2100%, “biglietti aerei Mosca Astana”+400%, biglietti Kazakistan +350%.

Molto popolare la ricerca online su "come fratturarsi un braccio" dove cominciano a rispondere esperti, tra i quali un giurista militare su Meduza (uno delle motivazioni per non essere coinvolti nella mobilitazione parziale). Media russi come Lenta.ru fanno sapere che infliggersi danni alla salute può portare a severe conseguenze penali.

Diverse le destinazioni più ricercate in queste ore: Turchia, Georgia e Armenia con i prezzi alle stelle secondo i dati del sito Aviasales, il più noto in Russia per le prenotazioni aeree.

Altre ricerche secondo Google Trends Russia: come lasciare la russia +2050%, come evitare la mobilitazione +1 900%, la mobilitazione parziale di cosa si tratta +1 800%, come evitare la mobilitazione +1 750%.

Così commenta Giulio Gargiullo esperto del web russo: “Questi sono dati allarmanti solo delle prime ore dall’annuncio del capo del Cremlino, che sono destinate a crescere tra proteste e paura di coninvolgimento nel conflitto”.