Exit Poll: FdI primo partito, resto CdX rallenta. Pd sotto il 20% e Terzo Polo in spolvero

NewTuscia – ROMA – Primi exit poll. Il Centro destra alla Camera è tra il 41 ed il 45%, con FdI tra il 22 ed il 26%, la Lega tra l’8,5 ed il 12% e Forza Italia tra il 6 e l’8%. Centrosinitra tra il 25,5% ed il 29,5% con il Pd tra il 17 ed il 21%. Movimento 5 Stelle tra il 13,5 ed il 17,5%. Il Terzo Polo è tra i 6,5% e l’8,5%.



Sempr questi dati di proiezione fossero confermati si preannuncerebbe un netto successo di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni ed un forte ridimensionamento della Lega e di Forza Italia, cui non riuscirebbe il sorpasso sognato da Berlusconi su Salvini. Buon risultato per il M5s che non subirebbe l’effetto disintegrazione da alcuni previsto. Nel Centrosinistra Pd ai minimi termini come unica forza anti-destra e buon risultato per il Terzo Polo che si attesta oltre Forza Italia.