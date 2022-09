Domani area terme offlimits al parcheggio per riprese cinematografiche

NewTuscia – VITERBO – Riprese cinematografiche da parte della Groenlandia srl, attenzione ai provvedimenti riguardanti sosta e circolazione veicolare per la giornata di domani 26 settembre. Come da apposita ordinanza della polizia locale (n. 699 del 15-9-2022), a partire dalle ore 7 fino alle ore 17, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli nelle aree di parcheggio adiacenti le piscine Carletti (strada Terme) e il parco del Bullicame (strada Bullicame).

La versione integrale dell’ordinanza è consultabile alla sezione albo pretorio del sito istituzionale www.comune.viterbo.it .