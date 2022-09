Viterbo. Consiglio comunale, seduta straordinaria il 27 settembre

NewTuscia – VITERBO – Il Consiglio comunale si riunirà, in seduta straordinaria, in prima convocazione, il giorno 27 settembre alle ore 9,30, nella consueta sala di Palazzo dei Priori. Ne dà comunicazione il presidente del Consiglio Letizia Chiatti. La seduta – come si legge nell’apposita convocazione – fa seguito alla richiesta presentata dai consiglieri comunali Allegrini, Achilli, Sberna, Troncarelli, Ricci, Delle Monache, Amodio, Sanna, E. Micci, Ubertini.

All’ordine del giorno il Trasporto della Macchina di Santa Rosa 2022.

I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi via streaming sul canale istituzionale YouTube e sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it , sezione Servizi online.