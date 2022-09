Viterbix del 24/09/2022. Elezioni 2022: adda passa’ ‘a nuttata!!!

Domani si vota per le elezioni 🗳 politiche nazionali, la speranza di tanti cittadini elettori è quella che ci possa essere un governo stabile per uscire da una situazione economica, sociale e sanitaria che sembra essere nera come la notte.



Ci affidiamo alla celebre frase del grande Eduardo, piena di speranza ed ottimismo: adda passa’ ‘a nuttata !!!



Speriamo con tutto il cuore che il nuovo Parlamento ed il nuovo governo possano dare conforto e sostegno ai milioni di italiani che hanno bisogno di certezze e di fatti concreti.



Buon voto 🗳 a tutti!!!