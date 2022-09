Istituto comprensivo Ellera, interruzione circolazione veicolare all’ingresso e all’uscita di scuola

Dalle ore 7,30 alle ore 9 e dalle ore 12,30 alle 14,30, dal lunedì al venerdì (escluso festivi)

NewTuscia – VITERBO – Istituto comprensivo Ellera, interdizione della circolazione veicolare in via Venezia Giulia, nel tratto compreso tra via Friuli e piazza Re Gustavo, dal lunedì al venerdì – escluso festivi – dalle ore 7,30 alle ore 9 e dalle 12,30 alle 14,30 (ad eccezione degli scuolabus, dei veicoli del trasporto pubblico locale e dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili). Tale provvedimento, emanato con apposita ordinanza della polizia locale (n. 710 del 21-9-2022) si rende necessario per garantire un idoneo spazio di stazionamento degli alunni dell’istituto comprensivo Ellera, in condizioni di sicurezza stradale.