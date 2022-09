Elezioni 25 settembre 2022, modalità di voto

NewTuscia – VITERBO – Sette per la camera e dieci al senato, 24 i candidati. Si vota, anche per i neo maggiorenni, domenica 25 settembre, domani, per i rinnovo del Parlamento.

Con la riforma costituzionale del 2020, il numero dei seggi a disposizione tra Camera e Senato si è ridotto di circa il 30%, ossia sono disponibili 400 anziché 630 posti alla Camera e 200 invece di 315 al Senato per un totale di 600 parlamentari.

Le modalità di voto, che si potrà effettuare dalle 7 alle 23 muniti di un documento d’identità e di tessera elettorale nel seggio assegnato dal proprio comune di residenza e indicatovi.

Scheda rosa per la Camera, gialla per il Senato, le modalità di voto sono le stesse per entrambi i fogli, e in caso di errore si può chiedere una nuova scheda prima che quella sbagliata sia consegnata. Si può votare barrando il nome del candidato al collegio uninominale, o sul simbolo del partito scelto, o ancora sull’elenco dei candidati al plurinominale oppure sul simbolo del partito e relativo candidato uninominale. Se si vota solo il candidato al collegio uninominale il voto si estende anche alla lista/liste che lo sostiene/sostengono, viceversa, il voto ad un partito si estende al candidato uninominale che sostiene.

Si possono barrare due caselle per votare sia per un partito che il candidato uninominale sostenuto ma non è ammesso il voto disgiunto, quindi non si possono scegliere schieramenti diversi, pena l’annullamento della scheda.

E annullata sarà anche se si fanno segni di qualunque tipo oltre quelli citati, se si scrive qualsiasi cosa o se si lasciata in bianco. Importante ricordare che essendo le schede costituite da carta copiativa, non vanno sovrapposte,

I candidati della Tuscia.

Il senatore uscente Umberto Fusco (Lega) alla Camera, Filippo Rossi (Calenda), l’ex consigliere comunale civitonico Maurizio Selli per il Movimento 5 stelle, la segretaria Prc di Civita Castellana, Daniela Pinardi, Massimo Giampieri segretario provinciale FdI ed ex sindaco di Civita Castellana.

Per la Camera poi il consigliere regionale Enrico Panunzi (Pd) è nel collegio di Roma Municipio 11 e Paolo Bianchini (Italexit) in Campania, il senatore uscente Forza Italia Francesco Battistoni è candidato all’uninominale nelle Marche.

Camera plurinominale 2. Per il Movimento 5 stelle Roberto Casanica, Sara Rocchi (Unione Popolare), Nicoletta Carotti (Italia Sovrana e Popolare), Alessandra Clementini (Pd, +Europa, Alleanza Verdi Sinistra e Impegno civico), Paolo Trancassini (Noi Moderati, Lega FI, FdI), Alessio Catoni (Italexit) e Vincenzo Marcorelli (Calenda Azione – Italia Viva).

Camera, colleggio uninominale 1. Mauro Rotelli, (FdI, Lega, FI e Noi Moderati), Linda Ferretti (Pd, +Europa, Impegno Civico, Alleanza Verdi Sinistra), Luisa Ciambella (Calenda, Azione con Italia Viva), Andrea Nisi (Italia Sovrana e Popolare). Rosita Cicoria (Movimento 5 stelle), Massimo Ranucci (Unione Popolare) e Stefania Ranieri (Italexit).