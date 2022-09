A Montefiascone il convegno intitolato  “Il cardinale Pompeo Aldrovandi”

Organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas, si svolgerà il 30 settembre e il 1° ottobre alla Rocca dei Papi

NewUscia – MONTEFIASCONE – È intitolato “Il cardinale Pompeo Aldrovandi Vescovo di Montefiascone e Corneto, diplomatico e urbanista” il convegno organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas, che si svolgerà il 30 settembre e il 1° ottobre, nella suggestiva cornice della Rocca dei Papi di Montefiascone (VT). L’iniziativa ha il patrocinio del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, della Provincia di Viterbo e del Comune di Montefiascone. Il comitato scientifico del convegno è formato dal presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche padre Bernard Ardura; dal dottor Emanuele Deidda, officiale del Dicastero delle Cause dei Santi; dal segretario dello stesso Dicastero l’arcivescovo monsignor Fabio Fabene; dall’officiale del Pontificio Comitato di Scienze Storiche dott. Pierantonio Piatti; e da monsignor Maurizio Tagliaferri, relatore del Dicastero delle Cause dei Santi.

La due giorni di studi vuole ricordare il 270esimo anniversario della morte del cardinale Aldrovandi (1668- 1752), vescovo di Montefiascone e Corneto, l’attuale Tarquinia, il cui operato come pastore, come diplomatico e come urbanista, ha inciso nelle vicende del suo tempo. Si approfondirà il profilo biografico, evidenziando i suoi profondi contributi alla vita sociale, culturale, religiosa e architettonica del Dicastero delle Cause dei Santi a lui contemporanea. Il congresso, per il suo respiro internazionale, assume una valenza prestigiosa e avrà l’onore di riportare alla luce una figura tanto rilevante, ma sulla quale a oggi poco ancora è stato studiato. La prima sessione del convegno, che sarà presieduta da padre Bernard Ardura, si aprirà il 30 settembre, alle 16, con il saluto delle autorità, per proseguire, alle 16,30, con la prolusione del docente Umberto Mazzone di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Seguiranno, alle 17,15, l’intervento intitolato “L’opera pastorale” della professoressa Stefania Nanni dell’università degli studi di Roma La Sapienza e un dibattito. Al termine, alle 19, avrà luogo la visita guidata alla basilica di San Flaviano Martire.Il 1° ottobre, la seconda sessione, che sarà presieduta dall’ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Santa Sede Antonio Zanardi Landi, inizierà, alle 9,30, con l’intervento del docente David Martìn Marcos dell’Universidad Nacional de Educación a Distancia dal titolo “Il nunzio in Spagna”. Successivamente, alle 10,15, il professor Luigi Mezzadri della Pontificia Università Gregoriana parlerà de “Il cardinale Aldrovandi e il conclave del 1740”, al quale farà seguito un dibattito. A concludere, alle 11,30, la mattina, l’intervento di monsignor Maurizio Tagliaferri, del Dicastero della Causa dei Santi, dal titolo “Il cardinale Aldrovandi legato della Romagna”, dopo cui si terrà un approfondimento sul tema. La giornata riprenderà nel pomeriggio. La terza sessione, presieduta dalla soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale Margherita Eichberg, avrà inizio alle 15,30, con l’intervento di Claudio Strinati, già soprintendente per il Polo museale romano, intitolato “L’urbanista e il costruttore di Montefiascone, Corneto-Tarquinia”. Si continuerà alle 16,15 con il dottor Matteo Troilo, dell’Archivio di Stato di Bologna, che affronterà il tema de “Il mecenatismo del Cardinale Pompeo Aldrovandi”, a cui seguirà alle 17,30 un dibattito. Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo monsignor Fabio Fabene.