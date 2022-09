Vendita quote Talete ai privati: il Comune di Viterbo fa ricorso

NewTuscia – VITERBO – “Abbiamo fatto ricorso contro la decisione di vendere le quote di Talete ai privati. Una decisione presa due giorni prima delle elezioni, con il comune capoluogo commissariato che non si è espresso. Lo abbiamo fatto insieme ad altri 5 Comuni soci, che ringrazio di cuore per la sensibilità dimostrata. Lo abbiamo fatto perché era un impegno preso nei confronti dei viterbesi. Lo abbiamo fatto perché prima di dire “non c’è alternativa”, le alternative vanno percorse con convinzione. Dicevano che non saremmo andati fino in fondo. Dicevamo che saremmo stati soli. E invece, eccoci qui. Non è solo una scelta di coerenza, ma di buonsenso”.



Così il sindaco di Viterbo Chiara Frontini.