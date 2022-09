Presentata la Stella Azzurra Ortoetruria-WeCOM 2022/2023

NewTuscia – VITERBO – Consueta conferenza stampa di inizio anno per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT che nella splendida cornice della Sala Regia del Comune di Viterbo ha illustrato ad Istituzioni ed o

rgani di informazione la prossima stagione agonistica 2022/23.



Presenti per le autorità l’assessore allo sport Aronne, il Presidente della Provincia Romoli, la Presidente del Consiglio Comunale Chiatti, il consigliere delegato Tonnicchi ed i consiglieri Moricoli, Achilli e Pietrangeli. Per la Stella Azzurra il Direttore Sportivo Fabio Cassieri ed i Dirigenti Nicola Savino, Giuseppe Casanova ed Angelo Pizzi.



Il Presidente Romoli ha sottolineato come la squadra viterbese sia ormai una realtà importante e consolidata nel panorama sportivo provinciale, esprimendo la disponibilità della Provincia ad un rapporto di collaborazione da sviluppare all’interno degli istituti medi superiori. L’assessore Aronne, anche quale profondo conoscitore del basket nazionale, ha dichiarato il proprio impegno e quello dell’Amministrazione a sostegno dello sport ed in particolare del potenziamento e del recupero degli impianti cittadini, ricordando che nel PNRR è stato approvato il finanziamento di un milione di euro da impiegare per l’ammodernamento del PalaMalè.



Il Presidente della società viterbese Giorgio Ricci ha illustrato i programmi che i biancostellati intendono perseguire nel campionato che inizierà il 9 ottobre, sottolineando come la Stella Azzurra voglia continuare il percorso della passata stagione, con l’obiettivo di raggiungere i playoff e lottare per la conquista di una delle cinque promozioni in serie B interregionale.



È stata posta poi particolare attenzione al tema dell’attività giovanile che vede la società biancostellata impegnata quest’anno nei tornei federali Under 19, Under 17 Eccellenza, Under 15 Eccellenza, Under 14 ed Under 13 e per la prima volta in un campionato di Promozione. Da quest’anno poi la Stella Azzurra, in stretta collaborazione con le ANTS Viterbo ha inaugurato i propri corsi di Minibasket dedicati ai cestisti più piccoli.



Marcello Meroi ha ringraziato i Main Sponsor Ortoetruria e We-COM ed i Sub-Main Saggini Costruzioni e Gruppo Pesci ed ha presentato staff e roster della prima squadra. Ennesima conferma per coach Umberto Fanciullo e per il nucleo consolidato dello scorso anno, implementato dall’arrivo di alcuni giocatori di notevole qualità che saranno impegnati, in un campionato molto difficile e certamente estremamente combattuto dalle numerose squadre di assoluto livello che lo

disputeranno, a divertire ed entusiasmare i tifosi e gli appassionati che lo scorso anno si sono ritrovati in tantissimi a sostenere i protagonisti del basket maschile della Tuscia.



Prima di concludere la conferenza stampa un sentito e commosso ricordo alla memoria di Eugenio Azzoni, simbolo del basket viterbese, al quale sarà dedicato il quadrangolare in programma al PalaMalè questo weekend, 24 e 25 settembre.

NUMERO COGNOME NOME RUOLO ANNO #1 PRICE Marcus Dwayne Centro 1991 #2 ORTENZI Carlo Guardia 1996 #5 CITTADINI Alessandro Centro 1979 #6 NIEDDU Gabriele Ala 2004 #7 ROGANI Simone Centro 1992 #13 BALDELLI Luca Ala 1998 #14 TAURCHINI Federico Play 2004 #16 PEBOLE Matthew Ala 1989 #18 Capitano MEROI Andrea Play 1993 #23 MARTINO Diego Ala 1993 #24 GRANDE Matteo Guardia 1991 #33 CASANOVA Leonardo Ala 1998