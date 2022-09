NewTuscia – VITERBO – La Fondazione ITS Agroalimentare ha aperto le iscrizioni ai percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma: cinque differenti corsi rivolti a coloro che vogliono acquisire una formazione pratica e professionalizzante, ed entrare in contatto immediato con il mondo delle aziende.

Agri Manager, Brand Ambassador, Green&Garden Manager, Evologo e Lavorazione delle carni sono i corsi che fanno parte dell’offerta formativa 2022/2024, a Roma e Viterbo.

“La domanda di lavoronel settore agroalimentare si prevede in crescita – spiega la Direttrice Laura Castellani – Sicuramente le professioni che si basano su tecnologie e innovazioni assisteranno a un’evoluzione e ad un aumento delle competenze richieste. A questo corrisponde una difficoltà delle imprese nel reperimento di personale qualificato. ITS Academy Agroalimentare è in grado di fornire una risposta immediata a tale esigenza.”

“Il ruolo degli ITS è quello di formare lavoratori – sottolinea Eugenio Stelliferi, Consigliere della Provincia di Viterbo con delega alla Formazione – Queste proposte formative sono molto più di un corsi di specializzazione: si tratta di percorsi formativi ad alta specializzazione, pensati per accompagnare verso la professione ideale. Due anni di studio in cui si fa esperienza diretta sul campo, nel settore scelto, affiancati da professionisti.”

“Perché quindi scegliere ITS? – spiega il presidente di Fondazione ITS Claudio Senigagliesi – Più dell’80% degli studenti trova lavoro, i dati parlano chiaro. Investire nella propria formazione in modo concreto e specializzarsi in un ambito specifico permette di spianare la strada verso il mondo del lavoro, entrando in azienda ancor prima di terminare gli studi. “

Il segreto del successo di ITS è insomma la fortissima integrazione tra scuola e impresa: l’integrazione permette di avere un’analisi continua dei bisogni, una docenza che viene per oltre il 65% dal mondo del lavoro e un partenariato molto forte per i tirocini e le assunzioni.

“Proponiamo percorsi formativi di formazione post diploma in merito alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e per la competitività della regione Lazio – conclude Laura Castellani – I nostri corsi si svolgono a Roma e Viterbo, ma gli studenti vengono da tutta Italia. In soli due anni si ottengono competenze, strumenti e work experience subito spendibili nel mondo del lavoro.”

Con ITS Academy Agroalimentare promuoviamo l’occupazione giovanile e rafforziamo le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, con un focus particolare rivolto a competitività e innovazione.

Per conoscere l’offerta formativa dei percorsi di alta specializzazione di ITS Agroalimentare 2022/2024, è possibile prenotare al numero 0761.223574 oppure su www.itsagro.it.

ITS Academy Agroalimentare