Grande partecipazione il 17 settembre alla Clean-up-Day: Giornata Mondiale della Pulizia

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Oltre 9 camion di immondizia raccolti nella suggestiva area della località Sanguetta

Una giornata dedicata alla natura, al rispetto per il pianeta Terra e all’amore per il nostro territorio. Grazie alla grande partecipazione dei volontari al ‘World clean up day 2022’ una vasta area del territorio è stata ripulita.

“Abbiamo raccolto 9 camion di immondizia: plastica, di ogni tipo, reti metalliche, bottiglie, pneumatici e molto altro. – spiegano gli organizzatori, il Comune, l’azienda speciale SAM e l’associazione la Menica Alta – Il bottino é stato davvero abbondante (purtroppo!).

Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di pulizia”.

All’iniziativa hanno partecipato inoltre Decathlon Viterbo, gli Amici di galiana onlus, KATHAIRO, Green Atlas e la Federazione italiana della caccia e la Squadra Ecologica.

Un’iniziativa internazionale nata con l’obiettivo di sostenere l’idea di vivere in un territorio pulito.