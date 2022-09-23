Elezioni politiche 2022, i candidati della Tuscia nel Lazio
NewTuscia – VITERBO – Questa domenica si torna alle urne per votare i candidati dei collegi uninominale e plurinominale di Camera e Senato.
Di seguito i candidati per i collegi uninominali della Tuscia.
|Senato. Collegio uninominale. LAZIO – U01
|ALQUATI ANDREA
|ITALIA SOVRANA E POPOLARE
|DURIGON CLAUDIO
|FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
FORZA ITALIA
LEGA PER SALVINI PREMIER
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
|CIPOLLONE PAOLO
|ITALEXIT PER L’ITALIA
|PEDUZZI IVANO
|UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
|DEL MONTE OMBRETTA
|VITA
|STERPA ALESSANDRO
|AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
|ERBETTI MASSIMO
|MOVIMENTO 5 STELLE
|MARCHETTI ARNALDO DETTO NANDO
|PARTITO COMUNISTA ITALIANO
|MAZZOLI ALESSANDRO
|+EUROPA
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|MARINETTI MARIA RITA
|ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS
|Camera. Collegio uninominale. LAZIO 2 – U01
|CICORIA ROSITA
|MOVIMENTO 5 STELLE
|RANUCCI MASSIMO DETTO STROMBERG
|UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
|ROTELLI MAURO
|NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
LEGA PER SALVINI PREMIER
FORZA ITALIA
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
|RANIERI STEFANIA
|ITALEXIT PER L’ITALIA
|FERRETTI LINDA
|PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
+EUROPA
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
|NISI ANDREA
|ITALIA SOVRANA E POPOLARE
|CIAMBELLA LISETTA DETTA LUISA
|AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
Di seguito i candidati per i collegi plurinominali della Tuscia.
Senato plurinominale
|ITALIA SOVRANA E POPOLARE
|1 DESSI’ EMANUELE
2 COLONE GIOVANNA
3 ROMAGNOLI EFREM
4 MUZZI SONIA
|FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
|1 AUGELLO ANDREA
2 RAUTI ISABELLA
3 CALANDRINI NICOLA
4 PELLEGRINO CINZIA
|FORZA ITALIA
|1 BERLUSCONI SILVIO
2 BERNINI ANNA MARIA
3 GASPARRI MAURIZIO
4 MARI EMANUELA
|LEGA PER SALVINI PREMIER
|1 DURIGON CLAUDIO
2 BONGIORNO GIULIA
3 PAGANELLA ANDREA
4 LA ROSA BARBARA
|NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
|1 PACIFICO MARINELLA
2 RINALDI VINCENZO
3 MASTROIANNI SIMONA ROCCHINA
4 FASOLI MASSIMILIANO
|ITALEXIT PER L’ITALIA
|1 SCHILIRÒ NUNZIA ALESSANDRA
2 DE VECCHIS WILLIAM
3 MALASCHINI BRUNA
4 D’INTINO VINCENZO
|UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
|1 BERDINI PAOLO
2 RINALDI ROSA
3 DE PAOLI ANTONIO
4 PERRI FRANCESCA ANNA
|VITA
|1 CAPITELLI MASSIMO
2 DEL MONTE OMBRETTA
3 FAIETA GUERRINO
4 PAGANELLI CLAUDIA
|AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
|1 PARENTE ANNAMARIA
2 ROSSI FILIPPO
3 PIAZZONI ILEANA CATHIA
4 RUGGERI MASSIMO
|MOVIMENTO 5 STELLE
|1 PATUANELLI STEFANO
2 CALI’ ADRIANA
3 ERBETTI MASSIMO
4 GABRIELLI LAURA
|PARTITO COMUNISTA ITALIANO
|1 FEDERICO MAURIZIO
2 ADDARIO LUCIA
3 PALLINI ROBERTO
4 BORGARUCCI LAURA
|+EUROPA
|1 TARADASH MARCO
2 CORAZZA ANNA MARIA
3 CAROCCI FRANCO
4 QUADRANTE MANUELA
|PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
|1 ASTORRE BRUNO
2 FURLAN ANNAMARIA
3 SENSI FILIPPO
4 BOCCINI SILVIA
|IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
|1 LEONE CINZIA
2 PACITTI PIETRO
3 NOCERINO SIMONA NUNZIA
4 GRIMALDI NICOLA
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|1 MARRONI GIAN PIERO
2 GUGLIELMI FEDERICA
3 RAONI SALVATORE
4 MARCHETTI PAOLA
|LTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS
|1 ANTONUCCI ELEONORA
2 MARCHITTI GERMANO
3 MARINETTI MARIA RITA
4 DE GREGORI PAOLO
Camera plurinominale
|MOVIMENTO 5 STELLE
|1 SASSARA SIMONA
2 SELLI MAURIZIO
3 CREMONCINI PAOLA
|UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
|1 PINARDI DANIELA
2 PORTULANO FABIO
3 ZONETTI ELISABETTA
|NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
|1 BINETTI PAOLA
2 STELLA GINO
3 IENGO CONNY CLAUDIA
|LEGA PER SALVINI PREMIER
|1 FUSCO UMBERTO
2 CUNEO ROBERTA
3 RIEZZO MARCO
|FORZA ITALIA
|1 BARELLI PAOLO
2 SPENA MARIA
3 GRASSI SANDRO
|FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
|1 MILANI MASSIMO
2 SILVESTRI RACHELE
3 GIAMPIERI MASSIMO
|ITALEXIT PER L’ITALIA
|1 STRAMEZZI ANDREA GIUSEPPE GIORGIO
2 VENERANDI GIORGIA
3 CATONI ALESSIO
4 CIERVO ANITA
|PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
|1 MADIA MARIA ANNA
2 SANTARELLI NICOLA
3 CAROSELLA LETIZIA
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|1 CIACCI LAURA
2 SANCES MICHELE
3 BASTA VINCENZA
4 BAVARO MICHELE
|+EUROPA
|1 PEDICA STEFANO
2 DI SANO RITA
3 GIORGI CARLO
4 VASILE GABRIELLA
|IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
|1 GRANDE MARTA
2 ANGELUCCI ALESSIO
3 DAGA FEDERICA
|ITALIA SOVRANA E POPOLARE
|1 D’ANDREA STEFANO
2 CAROTTI NICOLETTA
3 DI CLAUDIO GIOVANNI
4 DI FELICE DONATELLA
|AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
|1 GRIPPO VALENTINA
2 RAFFAELLI MARIO
3 CAPODAGLIO EMANUELA