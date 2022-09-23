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Elezioni politiche 2022, i candidati della Tuscia nel Lazio

Serena Biancherini , , , , ,

NewTuscia – VITERBO – Questa domenica si torna alle urne per votare i candidati dei collegi uninominale e plurinominale di Camera e Senato.

Di seguito i candidati per i collegi uninominali della Tuscia.

Senato. Collegio uninominale. LAZIO – U01 ALQUATI ANDREAITALIA SOVRANA E POPOLARE
DURIGON CLAUDIOFRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
FORZA ITALIA
LEGA PER SALVINI PREMIER
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
CIPOLLONE PAOLOITALEXIT PER L’ITALIA
PEDUZZI IVANOUNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
DEL MONTE OMBRETTAVITA
STERPA ALESSANDROAZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
ERBETTI MASSIMOMOVIMENTO 5 STELLE
MARCHETTI ARNALDO DETTO NANDOPARTITO COMUNISTA ITALIANO
MAZZOLI ALESSANDRO
+EUROPA
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
MARINETTI MARIA RITA
ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS
Camera. Collegio uninominale. LAZIO 2 – U01 CICORIA ROSITAMOVIMENTO 5 STELLE
RANUCCI MASSIMO DETTO STROMBERGUNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
ROTELLI MAURONOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC
LEGA PER SALVINI PREMIER
FORZA ITALIA
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
RANIERI STEFANIA
ITALEXIT PER L’ITALIA
FERRETTI LINDA
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
+EUROPA
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
NISI ANDREA
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
CIAMBELLA LISETTA DETTA LUISAAZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA

Di seguito i candidati per i collegi plurinominali della Tuscia.

Senato plurinominale

ITALIA SOVRANA E POPOLARE1 DESSI’ EMANUELE
2 COLONE GIOVANNA
3 ROMAGNOLI EFREM
4 MUZZI SONIA
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI1 AUGELLO ANDREA
2 RAUTI ISABELLA
3 CALANDRINI NICOLA
4 PELLEGRINO CINZIA
FORZA ITALIA
1 BERLUSCONI SILVIO
2 BERNINI ANNA MARIA
3 GASPARRI MAURIZIO
4 MARI EMANUELA
LEGA PER SALVINI PREMIER1 DURIGON CLAUDIO
2 BONGIORNO GIULIA
3 PAGANELLA ANDREA
4 LA ROSA BARBARA
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC1 PACIFICO MARINELLA
2 RINALDI VINCENZO
3 MASTROIANNI SIMONA ROCCHINA
4 FASOLI MASSIMILIANO
ITALEXIT PER L’ITALIA1 SCHILIRÒ NUNZIA ALESSANDRA
2 DE VECCHIS WILLIAM
3 MALASCHINI BRUNA
4 D’INTINO VINCENZO
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS1 BERDINI PAOLO
2 RINALDI ROSA
3 DE PAOLI ANTONIO
4 PERRI FRANCESCA ANNA
VITA1 CAPITELLI MASSIMO
2 DEL MONTE OMBRETTA
3 FAIETA GUERRINO
4 PAGANELLI CLAUDIA
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA1 PARENTE ANNAMARIA
2 ROSSI FILIPPO
3 PIAZZONI ILEANA CATHIA
4 RUGGERI MASSIMO
MOVIMENTO 5 STELLE1 PATUANELLI STEFANO
2 CALI’ ADRIANA
3 ERBETTI MASSIMO
4 GABRIELLI LAURA
PARTITO COMUNISTA ITALIANO1 FEDERICO MAURIZIO
2 ADDARIO LUCIA
3 PALLINI ROBERTO
4 BORGARUCCI LAURA
+EUROPA1 TARADASH MARCO
2 CORAZZA ANNA MARIA
3 CAROCCI FRANCO
4 QUADRANTE MANUELA
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
1 ASTORRE BRUNO
2 FURLAN ANNAMARIA
3 SENSI FILIPPO
4 BOCCINI SILVIA
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
1 LEONE CINZIA
2 PACITTI PIETRO
3 NOCERINO SIMONA NUNZIA
4 GRIMALDI NICOLA
 ALLEANZA VERDI E SINISTRA1 MARRONI GIAN PIERO
2 GUGLIELMI FEDERICA
3 RAONI SALVATORE
4 MARCHETTI PAOLA
LTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS1 ANTONUCCI ELEONORA
2 MARCHITTI GERMANO
3 MARINETTI MARIA RITA
4 DE GREGORI PAOLO

Camera plurinominale

MOVIMENTO 5 STELLE1 SASSARA SIMONA
2 SELLI MAURIZIO
3 CREMONCINI PAOLA
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS1 PINARDI DANIELA
2 PORTULANO FABIO
3 ZONETTI ELISABETTA
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC1 BINETTI PAOLA
2 STELLA GINO
3 IENGO CONNY CLAUDIA
LEGA PER SALVINI PREMIER1 FUSCO UMBERTO
2 CUNEO ROBERTA
3 RIEZZO MARCO
FORZA ITALIA1 BARELLI PAOLO
2 SPENA MARIA
3 GRASSI SANDRO
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI1 MILANI MASSIMO
2 SILVESTRI RACHELE
3 GIAMPIERI MASSIMO
ITALEXIT PER L’ITALIA1 STRAMEZZI ANDREA GIUSEPPE GIORGIO
2 VENERANDI GIORGIA
3 CATONI ALESSIO
4 CIERVO ANITA
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA1 MADIA MARIA ANNA
2 SANTARELLI NICOLA
3 CAROSELLA LETIZIA
ALLEANZA VERDI E SINISTRA1 CIACCI LAURA
2 SANCES MICHELE
3 BASTA VINCENZA
4 BAVARO MICHELE
+EUROPA1 PEDICA STEFANO
2 DI SANO RITA
3 GIORGI CARLO
4 VASILE GABRIELLA
 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO1 GRANDE MARTA
2 ANGELUCCI ALESSIO
3 DAGA FEDERICA
ITALIA SOVRANA E POPOLARE1 D’ANDREA STEFANO
2 CAROTTI NICOLETTA
3 DI CLAUDIO GIOVANNI
4 DI FELICE DONATELLA
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA1 GRIPPO VALENTINA
2 RAFFAELLI MARIO
3 CAPODAGLIO EMANUELA

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