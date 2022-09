Edoardo Giordan subito protagonista in Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2022

NewTuscia – PISA – Inizia subito con una medaglia l’avventura di Edoardo Giordan nella prova di Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2022. L’atleta delle Fiamme Oro che si allena presso l’Accademia d’Armi Musumeci Greco, ha conquistato una medaglia di bronzo nella prima gara internazionale della stagione. Per il nativo di Ladispoli una medaglia di bronzo nella prova di Spada Maschile cat. A sconfitto solamente dal vincitore della gara, l’inglese Gilliver. Una gara al di sopra delle aspettative per Edoardo che viene costantemente allenato dal Maestro Daniele Pantoni.

Azzurri ancora protagonisti nella prova di spada maschile categoria A dove Edoardo Giordan ha centrato il terzo posto. Il romano delle Fiamme Oro ha superato nei 32 il francese Enzo Giorgi 15-12, poi ha battuto il polacco Norbert Calka 15-13 e il connazionale Matteo Dei Rossi 15-9, prima della sconfitta rimediata in semifinale contro la medaglia d’oro dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 Piers Gilliver per 15-2. Nella stessa gara eliminati ai quarti sia Emanuele Lambertini (sconfitto 15-4 sempre dall’inglese Gilliver), sia Matteo Dei Rossi (come detto superato dal compagno di squadra Giordan), mentre è uscito nei 32 Matteo Betti per mano dell’inglese Oliver Lam Watson.

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – SPADA MASCHILE CAT. A – Pisa, 22 settembre 2022



Finale

Gilliver (Gbr) b. Schmidt (Ger) 15-9



Semifinali

Gilliver (Gbr) b. Giordan (ITA) 15-2

Schmidt (Ger) b. Turkawka (Fra) 15-8



Quarti

Gilliver (Gbr) b. Lambertini (ITA) 15-4

Giordan (ITA) b. Dei Rossi (ITA) 15-9

Schmidt (Ger) b. Nalewajek (Pol) 15-9

Turkawka (Fra) b. Akkaya (Tur) 15-10



Tabellone dei 16

Lambertini (ITA) b. Manko (Ukr) 15-14

Dei Rossi (ITA) b. Zakusylov (Ukr) 15-11

Giordan (ITA) b. Calka (Pol) 15-13



Tabellone dei 32

Lam Watson (Gbr) b. Betti (ITA) 10-4

Lambertini (ITA) b. Yasu (Jpn) 15-11

Giordan (ITA) b. Giorgi (Fra) 15-12

Dei Rossi (ITA) b. Kwong (Hkg) 15-6



Fase a gironi

Matteo Betti: 3 vittorie, 2 sconfitte

Edoardo Giordan: 4 vittorie, 1 sconfitta

Emanuele Lambertini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Matteo Dei Rossi: 5 vittorie, 0 sconfitte



Classifica (40): 1. Piers Gilliver (Gbr), 2. Maurice Schmidt (Ger), 3. Edoardo Giordan (ITA), 3. Adrien Turkawka (Fra), 5. Hakan Akkaya (Tur), 6. Matteo Dei Rossi (ITA), 7. Michael Nalewajek (Pol), 8. Emanuele Lambertini (ITA), 18. Matteo Betti (ITA)