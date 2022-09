Vetralla, bando contributo libri scolastici in scadenza

NewTuscia – VETRALLA – Il contributo è destinato all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali, notebook o tablet.

È un importante aiuto alle famiglie con indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71.

Il bando è in scadenza e le domande vanno inoltrate entro il 30 Settembre, sul sito del Comune di Vetralla www.comune.vetralla.vt.it oltre al bando “Fornitura gratuita, totale o parziale, libri di testo”, dove sono specificate le caratteristiche e le modalità per potervi accedere, è disponibile la modulistica completa per la domanda.

Considerato il particolare momento storico, anche quella del “caro libri” è una problematica in più che grava sulle famiglie, auspichiamo che questa opportunità possa essere colta ed essere utile a chi ne ha necessità.

Amministrazione Comunale di Vetralla