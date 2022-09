Lavoro, De Vito (FdI) “Bisogna essere dalla parte dei lavoratori sempre e non solo quando conviene”

NewTuscia – ROMA – “Mantenendo la promessa, questa mattina ho raggiunto in piazza i precari del CUP e del RECUP che manifestavano per i propri diritti e per la propria dignità. Una battaglia che dovrebbe essere baluardo di tutti coloro che difendono i lavoratori, oggi offesi e umiliati dal pessimo utilizzo delle esternalizzazioni”.

“Molta poca attenzione viene posta su chi da anni denuncia un lavoro precario specialmente tra coloro che sono in età avanzata o tra le donne rimaste sole con una famiglia da mantenere, presi in giro dalle promesse elettorali rilasciate dall’attuale Giunta nel 2018, quando garantivano l’internalizzazione di tutti i servizi pubblici. Abbiamo troppo personale specializzato ma esternalizzato in tutti i settori sanitari: dai medici agli infermieri, agli operatori in ambulanza, ai manifestanti di oggi, lasciati da anni nelle umiliazioni di un lavoro sottopagato”.

“Credo che sia arrivato il momento di mantenere le promesse, di mettere il rispetto e la dignità dei lavoratori al primo posto oltre a consentire la valorizzazione delle competenze acquisite senza lasciare che vadano disperse. Invece si portano avanti squallide procedure di gara che premiano progetti tecnici offerti da chi poi fornisce il servizio con gli stessi lavoratori e la stessa professionalità che transitano da una società all’altra con sempre meno diritti e sempre meno tutele”

“Una gestione dei soldi pubblici che solleva molteplici dubbi e domande, che sarà oggetto non solo di una mia prossima interrogazione ma anche di un esposto in Corte dei Conti poiché dalle casse della Regione, questi servizi, vengono pagati molto di più senza che nulla di questo vada a vantaggio dei lavoratori ma solo degli intermediari. Anche questi elementi sanciscono il fallimento dell’attuale Giunta Zingaretti e domenica, gli elettori del Lazio, ne terranno sicuramente conto”