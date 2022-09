Inizio lavori strada La Molinella a Soriano

NewTuscia – SIRIANO NEL CIMINO – L’Amministrazione comunale ringrazia il presidente della Provincia Alessandro Romoli per i lavori di rifacimento della strada provinciale La Molinella, per Soriano arteria principale di collegamento alla SS675, ormai quasi non più praticabile, con gravi disagi per i residenti e non. Il tutto è stato reso possibile grazie ad un ottimo rapporto e collaborazione che si ha tra il Sindaco Roberto Camilli e il presidente della Provincia Alessandro Romoli.



