Forestale Viterbo. Congedo del colonnello Marco Avanzo￼

NewTuscia – VITERBO – Oggi ultimo giorno di lavoro per il Col. Marco Avanzo, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Viterbo. Laureatosi in scienze forestali presso l’Università degli Studi della Tuscia, entra a far parte del Corpo Forestale dello Stato nel 1989 come funzionario. Dopo alcuni anni trascorsi a Roma presso l’allora Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane e Idriche dove si è occupato di gestione delle aree protette e, con sempre maggior incisività, di attività di polizia giudiziaria, nel 1998 si trasferisce al Coordinamento Provinciale di Viterbo dove dal 2004 è stato alla guida del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale. Fino al 2014 ha coordinato le indagini che tanto scalpore hanno fatto nel viterbese (Girotondo, Miniera d’Oro, Dazio I, Dazio II tra le principali) avendo fatto luce su estese reti di corruzione e di turbative d’asta.

Divenuto Dirigente del Corpo Forestale dello Stato viene trasferito all’Ispettorato Generale a Roma dove ha diretto la Divisione I, che sovraintendeva alle attività di polizia giudiziaria del Corpo a livello nazionale, dei rapporti internazionali di polizia e delle squadre di ordine pubblico. Con l’assorbimento da parte dell’Arma del Corpo Forestale dello Stato nel 2017 è stato dapprima capo Sezione presso l’Ufficio OAIO del CUFAA – Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, per quindi fare ritorno nello stesso anno a Viterbo come Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale. Dal 2020 al 2021, in piena emergenza COVID, è stato anche comandante in sede vacante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti.

In questi ultimi anni è stato particolarmente attivo nell’ambito dei rapporti e della cooperazione internazionale di polizia oltre che nell’attività di docenza nelle Scuole dell’Arma e non solo.

A sostituirlo al momento sarà il TenCol Leonardo Mareschi, attualmente Comandante del NIPAAF di Viterbo.