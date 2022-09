Eventi in Tuscia dal 22 settembre al 25 settembre 2022

SABATO 24 SETTEMBRE❓ VITERBO – PAPERONLY

Mercatino di solo materiale cartaceo da collezione (libri, cartoline, documenti, francobolli ecc.)📍 Via Ascenzi, Viterbo ❓ VITERBO – FESTIVAL DELLA SCIENZA E DELLA RICERCA 2022

ALLA SCOPERTA DELL’AZIENDA AGRARIA E DELL’ORTO BOTANICO, Visita Guidata

📍 Orto Botanico “Angelo Rambelli”, Strada Bullicame s.n.c., Viterbo

⏲ Ore 9.30

📧 festivalscienzaericerca@unitus.it

🎫 Ingresso Libero

⚠️ Gradita la prenotazione ❓ VITERBO – FESTA DELL’UVA 2022, 42° PALIO DELLE BOTTI

– Ore 8.00 Via del Carmine, Via Pianoscarano: Mercatino antiquariato, artigianato, collezionismo, modernariato, prodotti tipici della Tuscia.

– Ore 15.30 Piazza Scotolatori13° Palio della Botte Bambini MemorialGiorgio Mecarini e Esibizione Gruppo Sbandieratrici Centro Storico Viterbo

– Ore 20.00 Piazza Scotolatori cena tipica con specialità viterbesi

– Ore 21.00 Serata in musica DO Leonardo De Angeli

📍 Quartiere Pianoscarano, Viterbo ❓ VITERBO – VISITE GUIDATE GRATUITE PER LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO AL MUSEO DELLA CERAMICA DELLA TUSCIA

Un’occasione per ammirare l’arme gentilizie raffigurate su orcioli, piatti e boccali realizzati su committenza da raffinati vasai per importanti e influenti famiglie aristocratiche viterbesi e non solo.

📍 Museo della Ceramica della Tuscia

⏲ Ore 11.00 e Ore 16.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 0761 223674

📧 museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it

🎫 Evento Gratuito

⚠️ L’iniziativa, gratuita e senza obbligo di prenotazione, è realizzata nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di contenimento del contagio da Coronavirus.❓ VITERBO – VITERBO IN MUSICA, 6° EDIZIONE FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA

César Franck: Preludio, fuga e variazione per pianoforte, Sandro De Palma, pianoforte

Quintetto in fa minore per pianoforte e archi, Sandro De Palma

pianoforte Daniele Orlando e Federico Cardilli, violini Gianluca Saggini, viola Giulio Ferretti violoncello

Antonin Dvorák: Serenata per archi in mi maggiore op. 2, I Solisti Aquilani, archi

📍 Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia

⏲ Ore 18.00

📧 associazioneclementi.org❓ VITERBO – FESTIVAL BAROCCO, “(RI)CERCANDO IL CANTO”

CATALINA VICENS CLAVICEMBALO

📍 Chiesa di S. M. Nuova

⏲ Ore 21.00

📧 www.festivalstradella.org❓ VITERBO – RACCONTINMASCHERA, “EROI DI OGNI TEMPO”

Rassegna di spettacoli, proiezioni e letture, fra teatro e letteratura. un viaggio per tutti alla scoperta dei racconti più belli, narrati attraverso il teatro di piazza, le maschere, la Commedia dell’Arte.

– ore 19,30 apertura

– ore 20:00 circa: spettacolo teatrale “Don Quixote – A spasso per la Mancha” – a cura di TradirEfare Teatro

– ore 21:00 circa: spettacolo teatrale “Antigone – Tragicommedia dell’arte” – a cura di i Fiori di Bacco

📍 Chiostro di S.Maria Nuova

⏲ Dalle ore 20.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: 320.7285420

📧 Facebook @tradirefareteatro

⚠️ Gradita la prenotazione ❓ BLERA – CON ANTICO PRESENTE ALLA SCOPERTA DELLE GOLE DEL BIEDANO

Con il suo incessante scorrere per millenni, il torrente Biedano ha scavato delle gole tra pareti di tufo alte anche 60 metri, frutto dell’erosione dell’acqua sui terreni vulcanici locali. All’epoca degli etruschi questa era la strada che collegava i due abitati di Blera e di Barbarano Romano, le alture erano impenetrabili boschi e selve. Anche i romani passavano per le gole che con loro divennero una vera e propria via: la Clodia. Anche noi ripercorreremo quest’ antico tracciato che ci permette di rivivere un paesaggio naturalistico e storico di estrema bellezza, sulle orme degli antichi abitanti, dei viaggiatori, degli eserciti e dei mercanti di ogni epoca.

📍 Barbarano Romano di fronte alla Porta Romana, la porta di ingresso del paese. Da qui ci sposteremo un autobus per raggiungere Blera, luogo di inizio della nostra escursione.

⏲ Ore 10.00

📱 Per informazioni e prenotazioni: Sabrina 339 5718135

📧 info@anticopresente.it – www.anticopresente.it

🎫 18,00 € comprensivi di biglietto bus e polizza professionale RC.

⚠️ Obbligatorie scarpe da trekking, vestiti adeguati, giacca antipioggia, repellente per insetti, 2 litri di acqua ciascuno, cappello, pranzo al sacco, asciugamano piccolo. Consigliati i bastoncini.❓ CELLENO – FESTIVAL DELLA SCIENZA E DELLA RICERCA 2022

VISITA GUIDATA AL BORGO FANTASMA DI CELLENO

📍 Celleno

⏲ Ore 17.00

📧 festivalscienzaericerca@unitus.it

🎫 Ingresso Libero

⚠️ Gradita la prenotazione ❓ CIVITA CASTELLANA – LUDI BORGIANI 2022. IN VIAGGIO NELLA STORIA A CIVITA CASTELLANA

Ore 9.00 Escursione storico naturalistica “Camminando nella storia: La Via Amerina e la Via Cava Fantibassi. Info Luca Panichelli: 3386978479

Ore 16.00 Colorando gli stemmi delle quattro Porte – presso Museo della Ceramiac

Ore 16.30 Visita guidata “Girovagando per la città dei Borgia”. Info Fabiana Poleggi: 3404707866

Ore 19.30 Aperture taverne

Ore 19.00 Raduno, corteo e presentazione Musici – piazza Matteotti

Ore 21.00 “La notte dei Tamburi” – esibizione gruppi Musici – piazza Matteotti

📍 Civita Castellana❓ FALERII NOVI – CAMMINANDO NELLA STORIA: LA VIA AMERINA E LA VIA CAVA FANTIBASSI

Partendo da Falerii Novi (fraz. di Fabrica di Roma, VT) dopo qualche centinaio di metri ci si ritroverà improvvisamente catapultati indietro nel tempo lungo la via Amerina, l’antica strada fatta costruire dai romani nel 241 a.C.. In questo tratto (Cavo degli Zucchi) essa appare in tutta la sua arcaica bellezza, mostrando i resti delle antiche necropoli scavate nelle pareti tufacee poste ai suoi margini, tra cui la stupenda TOMBA DEL RE E DELLA REGINA.

Subito dopo ci si addentrerà all’interno di una tra le FORRE PIU’ BELLE E SELVAGGIE di questo territorio. Qua il paesaggio cambia decisamente e i verdi prati assolati lasciano spazio ad un mondo “fatato” dove le felci, il pungitopo ed il muschio si fanno strada tra pioppi secolari, ed il silenzio è interrotto solo dal rigoglioso scorrere del Rio Maggiore, che si snoda ai margini del sentiero.

📍 Falerii Novi (Fabrica di Roma, VT)

⏲ Ore 9.30

📱 Per informazioni e prenotazioni: Luca 3386978479

⚠️ Abbigliamento e scarpe da trekking + pranzo al sacco + acqua (almeno 1,5 lt a testa)❓ NEPI – “INTORNO SOLO UN MARE DI FESTA”: GIOCHI PER BAMBINI, MERCATINO ARTIGIANALE, MUSICA E STAND GASTRONOMICI

Una festa che racchiude tutto il mondo Gea e che vedrà protagonisti i ragazzi del Centro Socio Educativo “Piero Carletti”, dei programmi PAI e “Dopo di Noi”.

Saranno due giorni ricchi di attività per bambini, esposizione e vendita di prodotti artigianali realizzati durante il laboratorio “La Bottega delle Arti e dei Talenti”, tornei a squadre, caccia al tesoro, stand gastronomici, musica dal vivo e dj set. Si parte alle ore 17 con la baby dance per poi proseguire per tutta la serata con le altre attività in programma.

Sarà presente anche uno stand gastronomico per la cena con tre menu a disposizione, curati da uno chef con prodotti locali, ed i piatti verranno serviti ai tavoli dai ragazzi della Cooperativa Sociale Gea.

Il ricavato delle due serate sarà destinato ai progetti dei servizi PAI e Disabile Adulto.

📍 Nepi

⏲ Dalle ore 17.00

📱 Per info e prenotazioni cena/attività per bambini: 3929646420❓ RONCIGLIONE – FESTIVAL BAROCCO, “L’INCONTRO IMPOSSIBILE”

Francesco Soriano/ Ercole Bernabei 1621/1622 le due ricorrenze

IL SETACCIO MUSICALE

📍 Chiesa di S. Sebastiano

⏲ Ore 18.30 e Ore 21.00

📧 www.festivalstradella.org❓ TUSCANIA – VISITA GUIDATA ATTRAVERSO LO SGUARDO DEGLI ARTISTI: DAI CAPOLAVORI ROMANICI AL MAESTRO ALESSANDRO KOKOCINSKITuscania antica città, patria in tutti i tempi di artisti e poeti, affascinati dalla terra etrusca dai colori e dai paesaggi non poteva lasciare immune un artista cosmopolita e poliedrico come il maestro Alessandro Kokocinski. Anna Rita Properzi guida turistica e ambientale escursionistica, riprende con questa visita un ciclo da lei già dedicato alle case e agli studi degli artisti che sono nati o hanno scelto come patria la città di Tuscania. Seguiranno altri appuntamenti dedicati al legame tra gli artisti e la terra di Tuscia.

Il nostro percorso inizierà dalle testimonianza del glorioso passato medievale con le due Basiliche Romaniche di San Pietro e Santa Maria Maggiore, scrigni di simboli medievali. Terminata la visita delle basiliche, si passeggerà nel quartiere di Poggio Fiorentino fino alla ex chiesa di San Biagio dove si trova lo studio dell’artista Alessandro Kokocinski e dove la moglie Giovanna Velluti accoglierà i visitatori. Le basiliche rappresentano due capolavori dell’arte romanica a Tuscania, fiorente centro etrusco interno che si sviluppa grazie alla sua posizione su un importante nodo viario. Deve la sua ricchezza in epoca romana e medievale ad una importante strada consolare la Via Clodia sul cui tracciato rappresenta una delle tappe più interessanti per la ricchezze naturalistiche artistiche ed archeologiche.

📍 Appuntamento davanti alla Basilica di S. Pietro da dove si inizia e a seguire ci recheremo alla Basilica di Santa Maria Maggiore.

⏲ Ore 15.30

📱 Per informazioni e prenotazioni: 333 4912669 Anna Rita Properzi

📧 https://annaritaproperzi.it/

🎫 15€ (che comprende 10€ visita guidata alle basiliche e 5€ contributo per la Studio Kokocinski); gratuito per i bambini fino a 14 anni.

⚠️ Si consiglia scarpe comode e chiuse, abiti leggeri, cappellino, acqua. Dotarsi di mascherina e gel sanificante❓ VETRALLA – OPERAEXTRAVAGANZA OSPITA IL CORO FEMMINILE FINLANDESE “ELEGIA” NEL GIARDINO SEGRETO

OperaExtravaganza ospita il coro femminile Elegia al Teatro del Giardino Segreto. Il coro festeggia il suo 100° anniversario e in collaborazione con OperaExtravaganza hanno organizzato questo viaggio musicale in Italia (a causa della pandemia 2 anni in ritardo. Il coro è molto famoso in Finlandia e ha come protettrice dei festeggiamenti ex presidente della Repubblica Tarja Halonen. Quindi unitevi a loro nel dare un caloroso benvenuto a Vetralla riempendo il Teatro del Giardino Segreto!

📍 Giardino Segreto, Via Cimitero Vecchio (Vetralla)

⏲ Il Giardino apre alle 17.15 per un aperitivo e il concerto inizia alle 18.00.

📱 Per informazioni: 3401458555 (Whatsapp) – 3467474897 – 0761485247

📧 extravaganza.opera@gmail.com

🎫 Contributo dei soci è 10 euro