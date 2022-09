Coppa Lazio, esordio alla grande per le giovanili del Montefiascone baseball

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Mentre continuano ad arrivare allo stadio del baseball bambini e ragazze che vogliono provare il baseball e softball, è iniziata la Coppa Lazio, manifestazione organizzata dalla Federbaseball al termine della stagione agonistica.

Montefiascone si è iscritto con due squadre: gli Esordienti, da 9 a 12 anni, ed i Minibaseball, da 6 a 9 anni.

In queste due categorie, riservate a chi ha iniziato da poco come i ragazzi giallo-verdi, sono applicate alcune regole che semplificano il gioco; il lanciatore è il proprio allenatore, quindi non ci sono strike-out, basi su ball e rubate, e non si avanza più di una base per battuta.

Ma in questo modo i ragazzi possono imparare i meccanismi del gioco, divertendosi e entusiasmandosi per le battute effettuate, anche se hanno iniziato solo da qualche giorno.

È questo il caso in particolare dei Mini, dove anche i bambini che hanno fatto un solo allenamento hanno avuto la possibilità di divertirsi!

Anche se per le squadre in campo il punteggio è stata la cosa meno importante, essendo la manifestazione sotto l’egida della Federbaseball, vengono conteggiati i punti e i risultati hanno visto entrambe le squadre riportare una vittoria ed una sconfitta. Gli Esordienti sabato 17 hanno giocato a Montefiascone, vincendo con i Dolphins Anzio 18-15 e perdendo con i Red Foxes Roma 12-3, mentre i Minibaseball hanno giocato a Roma un doppio incontro con i Red Foxes, perdendo il primo 10-7 e vincendo il secondo15-12.

Ma la cosa più importante è che i ragazzi si sono divertiti in un ambiente sano!

“Non conoscevo il baseball – ci ha detto il genitore di un bambino appena arrivato – e sono molto contento di vedere come mio figlio ha potuto da subito inserirsi e divertirsi facendo sport! Sono entusiasta di aver consentito a mio figlio di provare e lo consiglio a tutti!”.

Domenica 25 il concentramento Minibaseball si svolgerà a Montefiascone, a partire dalle 10,30 fino alle 16 circa, con la partecipazione di Red Foxes Roma e Nettuno 2.

Tutti i ragazzi e ragazze nati dal 2009 al 2017 possono iniziare anche in Ottobre, sapendo che appena la temperatura scenderà potremo spostare gli allenamenti in palestra.

A tutti la società offre un periodo di prova e le iscrizioni sono sempre aperte.

Per informazioni Roberto Ballarotto 3478957233.