Azione a Rocca di Papa: sempre più forte la presenza in regione Lazio 

NewTuscia – ROCCA DI PAPA – Azione consolida la sua presenza nei Castelli Romani e sbarca anche a Rocca di Papa. Istituito il gruppo territoriale Rocca di Papa in Azione con la segreteria affidata a Maurizio Siri.



“Avere un segretario territoriale di 20 anni, preparato, competente e pieno di progetti come Maurizio Siri è una eventualità rara in un partito, possibile solo in Azione che ha fatto del patto intergenerazionale il suo tratto distintivo”, così Giuseppe Lobefaro, segretario provinciale di Roma Metropolitana in Azione.

“I Castelli Romani stanno diventando un forte presidio di Azione nel cuore della Regione Lazio – così Pierluigi Carlà, coordinatore territoriale Castelli Romani in Azione – È per noi motivo di orgoglio e di forza essere scelti da quella Next Generation EU di cui tanti parlano ma che in pochi valorizzano e stimolano a fare. L’#ItaliaSulSerio passa anche per Rocca di Papa”.