Al Trastevere Stadium allenamento congiunto: Trastevere-Tivoli 3-3

NewTuscia – ROMA – Pirotecnico tre a tre nell’allenamento congiunto di questo pomeriggio, al Trastevere Stadium, tra gli amaranto di mister Cioci e la Tivoli di Colantoni. Prima frazione molto equilibrata e con poche occasioni, ravvivata nel finale dal vantaggio siglato da D’Urbano che, appostato sul secondo palo, appoggia in rete. Il pari arriva allo scadere e porta la firma di Bay, lesto ad avventarsi sulla corta respinta di Simeoni sulla conclusione mancina di De Angelis appena dentro l’area. Nella seconda metà di gioco, Briatico completa la rimonta con un destro dal limite che si infila all’incrocio dei pali. I tiburtini non ci stanno e trovano immediatamente il pareggio con Mastropietro ma al 29′ il Trastevere passa nuovamente: Bertoldi, servito da Tortolano, segna con un destro ad incrociare dal lato corto dell’area di rigore. Gli ospiti non ci stanno e trovano il pareggio all’86’ con uno dei tanti ex, Capodaglio, che batte il giovane De Masi direttamente su punizione. Domenica riposo per il Trastevere, causa stop del campionato dovuto alle elezioni. Massimo e compagni torneranno in campo mercoledì 28 settembre, in casa del Fano, per la quarta giornata del girone F.

TRASTEVERE-TIVOLI 3-3

MARCATORI: 41’pt D’Urbano (Ti), 45’pt Bay (Tr), 15’st Briatico (Tr), 17’st Mastropietro (Ti), 29’st Bertoldi (Tr), 41’st Capodaglio (Ti)

TRASTEVERE: Imbastaro (1’st De Masi), Avellini (1’st Cervoni), Giordani (1’st Cesari), Lo Porto (1’st Carta), Laurenzi (1’st Cipriani), Calderoni, Briatico, De Angelis (1’st Bertoldi), De Costanzo (1’st Crescenzo), Santilli (1’st Tortolano), Bay (1’st Alonzi). All. Cioci

TIVOLI: Simeoni, Torsellini, Valentini, Rossi, D’Urbano, Spila, Laurenti, Dominici, Perrotta, Ferrari, Granado. A disp. Gobbi, Lisari, Sfanò, Vagnoni, Tarantino, Capodaglio, Falilò, De Fato, Mastromattei, Mastropietro, Provenzano, De Marco, Pellegrini. All. Colantoni

ANGOLI: 3-3

Trastevere Calcio s.s.d. a r.l.