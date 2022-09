Il “Fantastico Mondo del Fantastico” regala momenti di aggregazione tra grandi e piccini

Il messaggio dell’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Morris Mariani, a nome dell’amministrazione

NewTuscia – GALLESE – “Le gite, oltre a essere un formidabile strumento di inclusione sociale, sono iniziative che lasciano un ricordo indelebile nella mente di chi partecipa, soprattutto in quella dei bambini. Sapere che l’evento “Nel Fantastico Mondo del Fantastico”, organizzato dall’amministrazione Piersanti al Castello di Lunghezza, ha riscosso molto successo, è motivo di orgoglio. Abbiamo avuto modo di far divertire grandi e piccini in una giornata passata tra spettacoli Disney e supereroi, con la mission di lasciare un felice ricordo e regalare una giornata di aggregazione dopo un periodo difficile. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, compresi gli uffici per la collaborazione mostrata. L’obiettivo è quello di organizzare altri eventi futuri con lo stesso spirito”.