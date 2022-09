Sono decenni che i problemi dei cittadini, a parole, è nei ragionamenti elettorali dei tanti candidati che affermano in maniera ferma e decisa : che non c’è più tempo da perdere !!! Tanti problemi irrisolti e tante chiacchiere, parole in circolo ( Mengoni docet )

Insomma alla fine , i politici perdono tanto tempo a dire che : non c’è tempo da perdere !!!

Davvero incredibile