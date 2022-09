Varietà per tipo di lampadine per auto

NewTuscia – A seconda della fonte di luce, tutti i tipi di lampadine per auto si dividono in tre gruppi, ognuno dei quali ha una propria gradazione.

Le lampade alogene sono una sorgente luminosa con un filamento all’interno di un bulbo riempito di gas alogeno. Nonostante i numerosi svantaggi, continuano a occupare la leadership, grazie al prezzo e alla riluttanza di molti automobilisti a passare allo xeno e ai LED. Prima o poi il miglioramento delle lampade per auto a LED soppiantarà le alogene, che hanno una vita breve e una bassa emissione luminosa con un consumo energetico relativamente elevato.

La lampada allo xeno è costituita da un bulbo di vetro al quarzo, all’interno del quale viene pompata una miscela di gas. Grazie alla precisa composizione chimica, durante il funzionamento della lampada si forma un fascio di luce con una determinata temperatura di colore. Un inserto in ceramica e una flangia in acciaio fungono da barriera tra la lampadina a incandescenza e le parti della base. Tutti gli elementi della base sono realizzati con materiale termoisolante e guarnizioni che forniscono una protezione aggiuntiva. Il suo funzionamento è impossibile senza un’unità di accensione che imposti il valore esatto della tensione di alimentazione.

Lampade per auto a LED – un rappresentante relativamente nuovo del mercato automobilistico, la cui fonte di luce è costituita da uno o più LED. In relazione al costante miglioramento della tecnologia, anche l’aspetto delle lampade auto a LED sta cambiando. L’attacco rimane invariato e riprende esattamente le dimensioni dell’attacco delle lampadine alogene.

Durante il funzionamento, le lampadine per auto sono soggette a forti vibrazioni. A questo proposito, tutti gli elementi del design hanno una maggiore resistenza e l’attacco per la base è dotato di una clip o di contatti a molla. Tutti i tipi di base delle lampade per auto non sono assolutamente simili alle loro controparti domestiche. Pertanto, oltre a indicare il tipo di lampada per auto, è necessario riportare la marcatura dell’attacco.

Le caratteristiche più importanti a cui prestare attenzione durante la ricerca sono:

marcatura del raccordo;

diametro del raccordo;

flusso luminoso;

consumo di energia e potenza equivalente;

tensione;

temperatura;

colore della luminescenza.

Dovreste anche attenervi a una semplice regola: le lampadine di un’auto vanno sempre sostituite in coppia. Nessuno vi vieta, ovviamente, di sostituire la lampadina di un solo lato, ma è molto probabile che presto una lampadina simile si guasti anche sull’altro lato.

La maggior parte dei fari a LED ha una durata di vita compresa tra 30.000 e 50.000 ore, rispetto ai fari alogeni, che durano in genere 6.000 ore. I migliori fari a LED con garanzia di 30.000 ore durano circa tre anni grazie alla ventola di raffreddamento inclusa. Le lampade che i produttori promettono di mantenere le prestazioni fino a 50.000 ore di funzionamento durano di solito almeno sei anni, ma sono difficili da trovare.

I fari a LED per autoveicoli sono incredibilmente efficienti dal punto di vista energetico: circa l’85% in più rispetto alle loro controparti a incandescenza. Il motivo è che non utilizzano molta energia termica per avviare il processo di emissione della luce, a differenza delle lampadine alogene, che sprecano molto calore.

Si noti che le lampadine alogene sono installate nella maggior parte dei veicoli. Non devono essere toccate a mani nude durante l’installazione. Il fatto è che nel corso di questo processo la lampadina può essere riscaldata a una temperatura elevata. Se le dita delle mani presentano macchie di grasso sulla superficie, il riscaldamento può risultare non uniforme. E alla fine la lampadina scoppia. Al momento dell’installazione, la lampadina deve essere in perfette condizioni, senza danni o graffi. In caso contrario, il processo di sostituzione non è difficile

Sostituzione delle lampadine nei fari. La prima cosa da decidere è se è necessario rimuovere il faro stesso o meno. Nelle auto moderne, il design è tale che non è necessario smontare il faro per la sostituzione. È necessario svitare la base dalla sede, estrarre la lampada dalla presa e installarne una nuova. In alcuni casi, tuttavia, è necessario smontare il faro. Di norma, è necessario per la comodità del lavoro. Per rimuovere il faro, è necessario svitare le viti prigioniere che entrano nell’alloggiamento.

Mantenere l’impianto elettrico dell’auto in condizioni adeguate. Qualunque sia la lampada, ma grossi sbalzi di tensione non saranno una buona cosa per lei. Ne consegue che lo smontaggio del proiettore comporta costi aggiuntivi e un’operazione tutt’altro che semplice per alcune auto.

