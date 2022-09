Sen. Umberto Fusco: “Opere pubbliche, il prossimo Governo dovrà da subito mettersi a lavoro”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Opere incompiute che rallentano trasferimenti e limitano lo sviluppo turistico ed economico della Tuscia e collegamenti con Roma da sempre precari, non rappresentano le uniche fonti di disagio in tema trasporti cui il prossimo Governo dovrà da subito mettersi a lavoro.



A questi si somma anche un inadeguato servizio di trasporto pubblico regionale con autobus che dovrebbero facilitare gli spostamenti, specialmente tra i comuni della stessa provincia, e che invece troppo spesso li rallentano o rendono impossibili.



Tutto ciò diventa veramente inaccettabile quando a rimetterci sono giovani studenti che, dopo due anni di pandemia e di didattica a distanza, avrebbero meritato un rientro a scuola senza ulteriori problemi, nel pieno rispetto del diritto allo studio di ognuno di loro.



Accade invece che, come avvenuto a Monterosi questa mattina, per l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione, molti studenti non hanno potuto raggiungere la propria scuola, perdendo ore o addirittura un’intera giornata di lezioni.

Troppi anche i ritardi delle corse nei giorni passati, che hanno costretto gli studenti a non essere puntuali nell’entrata a scuola.



Questi episodi non sono tollerabili e non potranno di certo verificarsi nei prossimi giorni. Gli studenti e le famiglie che pagano un servizio devono poterne usufruire.



Mi auguro che Cotral SPA che gestisce il servizio di TPL extraurbano nella Regione Lazio riveda un’organizzazione che a Monterosi come in molti altri territori della Tuscia sta dando problemi, e che la Regione vigili sull’ adeguatezza del servizio offerto.

Sen. Umberto Fusco