Grotte di Castro. Dialogo con Mons. Antonio Pelosi e presentazione libro “Frammenti”

NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – Sabato 24 Settembre, un pomeriggio all’insegna della grande cultura all’interno della sala conferenze della Annulli Editori a Grotte di Castro (Vt).

Per la presentazione del suo ultimo libro interverrà infatti Mons. Antonio Pelosi, per più di 40 anni latinista di ben quattro Papi alla Segreteria di Stato in Vaticano.

Un dialogo informale sul paese natio, sulla Santa Sede e soprattutto sul latino di cui il prelato è sommo studioso nonché poeta e metrico con pubblicazioni ed epigrafi sparse per il mondo.

Già dal titolo della testo, pubblicato appunto dalla casa editrice Annulli Editori, non nuova a interventi nell’ambito culturale: “FRAMMENTI : italiani, latini con traduzione, vari ghiribizzi vaticani e un brano finale in greco” si comprende la caratura dell’autore, non solamente colto ma cultore dell’intelletto che non disdegna di mescolare alti pensieri ad un umorismo sottile e garbato.

Durante l’evento alcuni passi del libro verranno letti dall’attore Michelangelo Gregori. Sarà un momento di sana erudizione in questi tempi scombussolati e frenetici.

L’appuntamento è in via Vittorio Veneto 95 e l’inizio è previsto per le 17:30