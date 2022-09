Filippo Braconcini all’Active Network

NewTuscia – VITERBO – Filippo Braconcini è un giocatore dell’Active Network Futsal. Il portiere arriva dallo Sporting Thule. Queste le sue prime parole in neroarancio: “La mia avventura all’Active è iniziata bene. Un mondo nuovo che sto piano piano scoprendo. Ritmi alti, intensi, mi sento vivo. È un onore per me condividere lo spogliatoio con giocatori fortissimi e ogni giorno imparo cose nuove.

Questa sfida per me rappresenta innanzitutto un trampolino di lancio per una carriera futura, speriamo. Darò il massimo affinché possa realizzare il mio sogno, anche se stare qua per me è già tantissimo. Spero continui il più a lungo possibile”.