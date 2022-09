Fattura Elettronica e importi negativi: ecco come gestirli

NewTuscia – La domanda che in molti si pongono è se sia o meno possibile ricevere una fattura elettronica con importi negativi. La risposta è sì, in quanto documenti di questo genere ne vanno a correggere altri con importi sbagliati.

Una fattura elettronica con importi negativi è comunemente conosciuta come nota di credito. Spesso la nota di credito viene emessa da un fornitore per il proprio cliente, nel caso in cui vi siano state delle problematiche con la merce. Quello che risulta essere difficile è la sua contabilizzazione.

La nota di credito rientra nelle note di variazione insieme alla nota di debito in cui l’importo pagato non è sufficiente a coprire il reale debito.

Quando viene emessa una fattura elettronica negativa

L’emissione di una fattura elettronica con importo negativo avviene nelle stesse modalità con cui si completa e si invia un documento con importo positivo. Quindi anche per le note di credito ci si può affidare a software gestionali come fatturapro.click, semplicemente modificando la tipologia di documento che si va a compilare.

Un fornitore si avvale della forma della nota di credito quando una o più fatture emesse devono essere soggette a diminuzione dell’imponibile o semplicemente della quota IVA. In genere quindi, l’emissione della fattura elettronica con importo negativo vede il suo invio sulla base di errori precedentemente commessi. In particolare:

nella fattura viene riportato per errore un prezzo e una quantità di prodotti errata;

a seguito di spedizione la merce arriva danneggiata o in quantità diversa da quella pattuita;

la merce risulta non essere quella ordinata e occorre procedere con il reso;

restituzione per diritto di recesso;

vi sono condizioni contrattuali specifiche, come uno sconto nel caso in cui si proceda a pagamento anticipato;

il debito viene ridotto dal giudice;

percentuale IVA sbagliata.

Questi sono i casi più comuni. È l’articolo 26 del DPR n.633/72 (legge IVA) a regolare l’emissione di documenti di questo genere.

Note di variazione

La nota di credito rientra in un gruppo di documento denominate note di variazione. Essa è stata pensata in quanto per la legge non è corretto cancellare un documento fiscale ufficiale come una fattura e occorre dunque procedere con l’emissione di un documento che possa andare a compensare l’errore compiuto in tale documento.

La fattura elettronica è un documento che viene considerato valido ai fini fiscali solo nel momento in cui vi è l’accettazione da parte del Sistema di Interscambio a cui inviare i documenti in formato elettronico per il controllo dell’esattezza e l’invio al destinatario e al sistema fatture e corrispettivi.

La nota di credito è la nota di variazione più comune che va a diminuire l’importo indicato in fattura e restituire una parte o tutta la somma pagata dal cliente in riferimento a una transazione già avvenuta. Essa non è però l’unica.

Altra tipologia è la nota di debito che viene emessa nel momento in cui occorre andare ad aumentare il valore di imponibile o imposta. In tal caso il cliente ha maturato un debito che deve essere saldato in maniera semplice e quindi versando la somma in eccesso al soggetto che ha emesso la fatture e che quindi vanta un credito.

La registrazione

Soffermandosi in maniera specifica sulla nota di credito va quindi a correggere i valori caricati nei conti che devono essere corretti. Il credito che deriva da tale documento emesso da un fornitore, può essere chiuso contabilmente in 2 modi differenti, anche tenendo conto di alcuni accordi contrattuali che possono stati presi in origine.

Il fornitore può decidere se saldare il debito con un pagamento integrare, ovvero offrendo un credito da compensare con un debito di entità uguale o superiore, con pagamento della differenza. Nel primo caso la registrazione da parte del cliente è estremamente semplice sarà infatti, sufficiente andare ad indicare l’accredito bancario a cui si è proceduto.

In tal modo si va ad evidenziare l’entrata di denaro e si va a chiudere il debito che il fornitore nutre nei confronti del cliente. In alternativa è possibile registrare in maniera separata i due importi che vanno a costituire l’oggetto del pagamento. In linea di massima sembra essere migliore la seconda soluzione perchè rende in maniera immediata l’avvenuto saldo dell’importo per cui è stata emessa la Nota di Credito.