Elezioni, cresce l’attesa per il confronto tra i candidati

Domani, Mercoledì 21 Settembre, alle ore 21:00, al Teatro Caffeina di Viterbo, si terrà il confronto pubblico in presenza tra Alessandro Mazzoli, Massimo Erbetti, Claudio Durigon che si collegherà da remotoe Alessandro Sterpa, colui che ha «liberato il dibattito» per primo.

«Sono felice di essere riuscito a sollecitare un confronto aperto tra i candidati al Senato della Repubblica, nonché miei sfidanti», dichiara Sterpa. «In questo modo si fa un vero servizio di informazione ai tanti cittadini che avranno la possibilità di conoscere meglio i candidati, i loro programmi e le loro idee», conclude Sterpa.

Il confronto verrà moderato da Carlo Galeotti, direttore del giornale Tuscia Web. Tutti i cittadini elettori sono invitati a partecipare in presenza o in diretta social (attraverso i profili Facebook e Instagram dei candidati), perché iniziative come questa devono poter avvicinare le persone alla politica, anche con un semplice click.

Nonostante in Italia quella dei dibattiti tra i candidati non sia una tradizione consolidata, è un ottima opportunità in procinto del voto di domenica 25 Settembre.

