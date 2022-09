“Bando Fare Ricerca”: pubblicate le prime graduatorie

NewTuscia – ROMA – Pubblicate le prime graduatorie del Bando Fare Ricerca: 1839 tra ricercatori e assegnisti di ricerca ammessi al contributo di 2000 euro e il 51% sono donne.

Il bando è ancora aperto e questi sono i numeri dei primi 60 giorni di pubblicazione. Con l’iniziativa si attribuisce un contributo economico premiale alle ricercatrici e ai ricercatori del Lazio di 2000 euro l’anno finalizzato a incentivare la competitività e qualità della loro produzione scientifica. Ogni anno si prevede un investimento di 10 milioni per un totale di 70 milioni nei prossimi 7 anni. L’importo è a fondo perduto ed è rivolto a ricercatori strutturati e precari, universitari e non, compresi gli assegnisti di ricerca con un reddito lordo annuo inferiore a 63.095,00 euro e operanti nel Lazio.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia a favore della ricerca e dei ricercatori perseguita in questi anni dalla Regione Lazio con i Piani triennali per la ricerca e il trasferimento tecnologico, la Programmazione POR FESR 2014-2020 e gli Accordi di Programma Quadro con i Ministeri competenti, grazie ai quali sono stati destinati alla ricerca oltre 380 milioni di euro.

Nel nuovo POR 2021-2027 gli investimenti in ricerca toccheranno il traguardo di circa 500 milioni, per questo la Regione Lazio ha voluto attuare una misura strutturale e che possa offrire un sostegno concreto e duraturo negli anni.