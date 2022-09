L’Aci di Viterbo aderisce alla campagna ”Rispetto per tutti! Guida col Cuore”. Zucchi: “Per il rispetto delle norme noi sempre in prima linea”

NewTuscia – VITERBO – Il 16 settembre, la FIA Regione 1, insieme a 21 Club membri, ha lanciato la campagna di sicurezza stradale: “Drive With Care” – “Guida col cuore”. La campagna invita e incoraggia gli utenti della strada a rispettarsi reciprocamente e a prestare attenzione alle regole del traffico. Con l’aumento delle diverse modalità di trasporto sulle strade, infatti, il rispetto delle regole diventa ancora più cruciale per garantire una convivenza più sicura tra tutti gli utenti della strada.

“L’Automobile Club di Viterbo – dichiara il Presidente Sandro ZUCCHI – è da sempre sensibile al rispetto di tutte le norme sul traffico come limiti di velocità, semafori e diritto di precedenza e quindi non può che condividere i principi della Campagna “Drive with Care” che invita gli utenti della strada a rispettarsi a vicenda. Sulla base dell’approccio dei sistemi sicuri alla sicurezza stradale, tutti gli utenti della strada hanno una responsabilità condivisa nella prevenzione degli incidenti stradali. Con l’aumento delle diverse modalità di trasporto su strada, il rispetto delle norme sulla circolazione diventa ancora più cruciale per garantire una convivenza più sicura tra tutti gli utenti della strada. La FIA Regione I e i suoi membri mirano a incoraggiare comportamenti di guida più sicuri attraverso la campagna Drive with Care. Come utenti della strada, che tu sia un guidatore, un ciclista o un pedone, l’uso della strada implica il rispetto e la responsabilità reciproci per creare un ambiente di trasporto sicuro”.

“Facciamo tutti parte del traffico, anche se con capacità diverse. La campagna di quest’anno richiede rispetto ed empatia verso gli altri, mettendosi nei panni di un’altra persona quando si è nel traffico”- ha affermato Laurianne Krid, Direttore Generale della FIA Regione I -. L’aumento della sicurezza stradale è una delle aree chiave di advocacy della FIA e della FIA Regione I. La campagna Drive with Care è stata tradotta in 23 lingue e lanciata in 21 paesi in Europa, Medio Oriente e Africa.

“Come Automobile Club Viterbo – conclude ZUCCHI – ci adoperiamo costantemente, al fianco degli utenti della strada, a diffondere la cultura della sicurezza stradale, del rispetto reciproco e dell’osservanza delle norme stradali, nell’ottica della riduzione degli incidenti stradali e della migliore circolazione/viabilità.



Automobile Club Viterbo