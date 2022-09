Elezioni politiche, rilascio/duplicato tessere elettorali a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Si ricordano gli orari di apertura – attuali e straordinari – dell’ufficio comunale preposto al rilascio delle tessere elettorali (richiesta duplicato causa deterioramento, mancata consegna o smarrimento, oppure esaurimento degli spazi a disposizione o furto dell’originale). Nel dettaglio, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali, l’ufficio elettorale del Comune, ubicato a piazza Fontana Grande n. 19 (ex tribunale), osserverà il seguente orario di apertura:

– martedì 20 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16

– mercoledì 21 settembre, dalle 9 alle 12

– giovedì 22 settembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 16.

A partire dal 23 settembre, l’ufficio elettorale osserverà il seguente orario straordinario:

– venerdì 23 e sabato 24 settembre dalle 9 alle 18,

– domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, ovvero per l’intera durata delle operazioni elettorali.

Si invitano tutti gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale e in caso di necessità richiedere il prima possibile il rilascio del duplicato di una nuova tessera, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Si ricorda che, in caso di deterioramento o smarrimento, il duplicato della tessera sarà rilasciato dall’ufficio elettorale comunale previa apposita dichiarazione dell’interessato su moduli predisposti dallo stesso ufficio (il modulo è scaricabile anche dal sito istituzionale alla voce modulistica delle sezioni in home page Elezioni politiche 25 settembre 2022).

In caso di esaurimento spazi, il duplicato della tessera sarà rilasciato dall’ufficio elettorale comunale previa esibizione della tessera completata dalle annotazioni di voto. In entrambi i casi, l’elettore dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

Qualora il richiedente non fosse l’effettivo intestatario della tessera elettorale, dovrà presentarsi allo sportello munito di apposita delega (in carta libera), ai fini della richiesta e del ritiro, accompagnata da copia del documento di riconoscimento di entrambi.

Negli stessi orari sopra menzionati – in caso di necessità – verrà rilasciato apposito tagliando di convalida da apporre sulla tessera elettorale nel caso in cui l’elettore abbia effettuato un recente cambio di abitazione con conseguente variazione della sezione elettorale.

Per informazioni: elettorale@comune.viterbo.it – elettorale@pec.comuneviterbo.it – 0761 348 603 – www.comune.viterbo.it (home page).