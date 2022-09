Elezioni, il sen. Calandrini al Mof di Fondi: “E’ importante ascoltare le esigenze degli operatori”   

NewTuscia – FONDI – Continuano gli incontri del Senatore Nicola Calandrini in tutto il territorio per esporre il programma di Fratelli d’Italia per il governo della nazione e confrontarsi con le realtà locali.

Mercoledì mattina, alle ore 11,00, c’è un appuntamento particolarmente importante, quando Nicola Calandrini sarà presente al MOF, il Mercato Ortofrutticolo di Fondi, insieme al coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Fondi, Sonia Federici, e ai consiglieri comunali del partito di Giorgia Meloni, Luigi Vocella e Stefano Marcucci.

“Si tratta di un incontro importante – afferma Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e candidato al Senato nelle elezioni politiche del 25 settembre – in quanto il MOF rappresenta una struttura economica di primo piano per il settore agroalimentare locale e nazionale in cui operano professionalità di assoluto rilievo. Il confronto con gli operatori di questo comparto economico rappresenta una priorità perché intendo ascoltare il loro punto di vista e trarre utili informazioni in merito alla situazione di questo settore fondamentale per il nostro Paese e alle prese, come tanti altri ambiti della nostra economia, con i fortissimi rincari dei prezzi di produzione, specie quelli energetici. Spunti importanti che intendo poi utilizzare per portare avanti le istanze dell’agroalimentare nella mia attività parlamentare. E’ questo, del resto, il nostro modo di interpetrate il ruolo istituzionale, ascoltando direttamente cittadini, imprese, realtà associative, un’attività fatta di grande impegno, serietà, attenzione alle esigenze del territorio attraverso una presenza costante e capillare. Un lavoro che, in realtà, noi di Fratelli d’Italia portiamo avanti tutto l’anno a prescindere dagli appuntamenti elettorali per far conoscere le nostre posizioni e realizzando iniziative concrete a contatto con i cittadini. L’incontro al MOF rientra pienamente in questo programma ed è particolarmente significativo”.