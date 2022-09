Corrado/Marcelli (M5s): “Abbattimento ecomostro Torvajanica risultato storico”

NewTuscia – ROMA – “L’abbattimento dell’ecomostro di cemento armato sul litorale di Torvaianica, iniziato stamattina, è un altro grandissimo risultato raggiunto dall’Amministrazione 5 Stelle di Pomezia. Un traguardo che sembrava irraggiungibile e che invece si è concretizzato grazie alla tenacia del sindaco Adriano Zuccalà che ha di fatto sbloccato la situazione, attraverso l’acquisto da parte del Comune di Pomezia, tramite asta, dell’immobile fatiscente e abbandonato, per poi avere la possibilità di procedere con la demolizione e la riqualificazione dell’area del Belvedere”.

Lo dichiarano in una nota l’Assessora al Turismo Valentina Corrado e il capogruppo M5S alla Regione Lazio, Loreto Marcelli.

“Dopo 15 anni -– afferma l’assessora Valentina Corrado – in cui la struttura ha deturpato il lungomare, finalmente da piazza Ungheria i cittadini potranno nuovamente godere della vista del mare. Una riqualificazione e che, tra le altre cose, aumenterà notevolmente l’attrattiva turistica del territorio, con una conseguente ricaduta positiva su tutto il tessuto economico della zona. Oggi termina uno stallo durato 15 anni e una brutta pagina di abusi edilizi”.

“Grazie al processo partecipativo avviato dall’Amministrazione comunale, che ha invitato i cittadini ad inviare proposte su come riprogettare l’area finalmente libera dallo scheletro di cemento armato – dichiara Loreto Marcelli il nuovo volto di piazza Ungheria risponderà alle esigenze, le necessità e i desideri degli abitanti. Un approccio di coinvolgimento e condivisione importante non solo per la crescita sociale, ma che rafforza il senso di appartenenza ed il legame con il proprio territorio”.