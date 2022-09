Consiglio provinciale di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Con la presente si comunica che il Consiglio Provinciale è convocato in sessione ordinaria in prima convocazione presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gentili il giorno 21/09/2022 alle ore 11.00. In caso di seduta deserta, il Consiglio Provinciale si riunirà in seconda convocazione il giorno 22/09/2022 alle ore 10.00.Verranno trattati i seguenti ordini del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazioni verbali seduta precedente;

3. Modifica componenti commissioni consiliari permanenti a seguito surroga consigliere decaduto dalla carica;

4. Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali della provincia di Viterbo – Nomina rappresentante in sostituzione del dimissionario;

5. Decreto 9 maggio 2022 – “Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022 – Programma ottennale 2022-2029. Approvazione.