Calcio, il punto sulla 3 giornata di eccellenza

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Si porta a sorpresa in vetta il Centro Sportivo Primavera (7 punti) che sul suo terreno travolge 3-0 l’ Anzio (3) e grazie ai risultati provenienti dagli altri campi si porta dunque al primo posto solitario, doppietta di Montella e Carlino i marcatori. Ko sorprendente per il Civitavecchia (6) che al Tamagnini perde 3-1 il derby contro il Cerveteri (4) che sbanca cosi’ Civitavecchia dopo 31 anni, Cerroni porta avanti i neroazzurri, ma Teti (doppietta( e Toscano ribaltano la situazione.

Ko casalingo anche per il Nettuno (6) 1-0 contro il Fiano Romano (4) in rete Nardecchia. Vis Sezze (6) Indomito Pomezia (4) termina 3-1 Del Grosso porta avanti gli ospiti, ma Zimbardi, Haxhi, e Palluzzi ribaltano la situazione. Unipomezia (6) IV Municipio (3) termina 2-0 Rossi e Sevieri a segno.Pari esterno per la Polisportiva Faul Cimini (1) che esce indenne 1-1 dal terrno della Boreale Don Orione (1) Barbarisi porta avanti i locali, ma Di Curzio nella ripresa sigla il pareggio, locali in dieci, e forcing finale dei gialloneri, ma il risultato non cambia. Astrea (4) Aurelia Antica Aurelio (5) termina 2-2 Castro e Mancini per i locali, Fofi (doppietta) per gli ospiti. Academy Ladispoli (4) Falasche Lavinio (0) termina 2-0 Aracri e Catese i marcatori.Infine 0-0 tra Campus Eur (4) e il W3 Maccarese (1).