Vigili del fuoco di Roma verso le Marche

NewTuscia – ANCONA – Sono partiti anche dal Comando provinciale di Roma i vigili del fuoco per andare ad aiutare i colleghi che stanno operando da giorni nell’emergenza alluvionale nelle Marche. E’ stato necessario programmare da parte del centro operativo nazionale che gestisce le emergenze nazionali anche la attivazione di otto uomini ed un coordinatore con il modulo movimento terra medio alla volta delle località colpite dall’alluvione in ausilio alle tante squadre che da diverse regioni stanno confluendo nella regione del centro italia.

Non possiamo far altro in questo momento che esprimere il nostro profondo cordoglio alle famiglie che hanno perso i loro cari, dichiara Riccardo Ciofi segretario generale della FNS CISL Roma Capitale e Rieti e siamo vicini con il cuore a tutta la popolazione marchigiana che ha subito questa grave tragedia.

E’ proprio nelle emergenze come questa che i vigili del fuoco profondono il massimo impegno e sono sempre in prima linea per portare aiuto ai cittadini e per salvaguardare la vita umana e fornire un supporto concreto nei territori in difficoltà.

D’altra parte, prosegue Ciofi, è bene ricordare che in questo Paese manca una vera e concreta politica di prevenzione e messa in sicurezza del territorio e in considerazione dei cambiamenti climatici che intercorrono nel mondo queste azioni non sono più rinviabili se non vogliamo, ogni volta, contare il numero delle vittime.

E’ necessario costruire un sistema veda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fianco degli amministratori locali per la stesura dei piani di emergenza, una mappatura delle aree dove questi fenomeni accadono ciclicamente, iniziare a costruire un nuovo sistema culturale che passi dall’emergenza a quella della prevenzione: una sfida che riguarda tutti.

Questi temi, conclude Ciofi, devono essere nelle priorità dell’agenda del prossimo Governo, un impegno tangibile, altrimenti non riusciremo a migliorare la sicurezza e il soccorso nel paese Italia e continueremo a compiere gli errori del passato.

IL SEGRETARIO GENERALE

FNS CISL ROMA CAPITALE E RIETI

Riccardo CIOFI