Una rete di Mora regala tre punti d’oro al Pescara: beffata una bella Viterbese

NewTuscia – VITERBO – Il Pescara vince 1-0 a Viterbo con una rete di rapina di Mora, nella ripresa, contro una Viterbese che sul campo ha giocato bene e che non meritava la sconfitta per quello che si è visto in campo. Una indecisione difensiva è costata cara ai gialloblù che escono sconfitti, ma a testa alta contro una squadra che è data tra il lotto delle favorite per la vittoria finale. Domenica prossima la Viterbese giocherà in trasferta sul campo della Juve Stabia: sarà una gara difficile.

Passiamo alle formazioni delle due squadre che sono scese in campo:

VITERBESE: Fumagalli, Volpicelli, Megelaitis, Marotta, Mungo, Ricci,Riggio, Monteagudo, Andreis, Rodio, Nesta,

A disposizione di Mr. Giacomo Filippi: Bisogno, Chcarella, Santoni, D’Uffizi, Di Cairano, Polidori, Manarelli, Aromatario, Mbaye, Marenco, Simonelli, Pompei.

PESCARA: Plizzari, Milani, Palmiero, Gyabuaa, Kolaj, Lescano, Brosco, Cuppone, Cancellotti, Saccani

A disposizione di Mr. Colombo : Sommariva, D’Angelo, Vergani, Delle Monache, De Marino, Boben, Craja, Desogus, Mehic, Tupta, Stayer, Germinaro.

Arbitro: Signor Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Assistenti: Signori Federico Praiola di Terni e Bianchini Andrea di Perugia

Quarto Uomo: Signor Perri Mario di Roma

Note: pomeriggio caldo ed assolato con terreno in buone condizioni, pubblico presente circa 1000

con presenza ospite in curva sud. Prima della partita si è tenuto un minuto di raccoglimento per le vittime dell’alluvione nelle Marche

CRONACA DEL PRIMO TEMPO



Al 2° bella azione della Viterbese, un cross di Nesta dalla fascia destra colpisce, ma la difesa del Pescara respinge corto, la palla giunge sui 20m arriva Mungo che in corsa calcia alto sopra la traversa.

Al 4° Mungo dalla trequarti destra viene steso da Saccani, che viene ammonito. L’arbitro concede la punizione per la Viterbese dal vertice sinistro dell’area abruzzese. Della battuta si incarica Volpicelli, il suo tiro cross Viene respinto di pugno dal portiere Plizzari del Pescara.

Al 7° Pescara pericoloso con una conclusione rasoterra di Kolaj che viene parata in due tempi dal portiere Fumagalli della Viterbese.

La partita è piacevole e molto vivace con molti ribaltamenti di fronte.

Al 14° contatto in area della Viterbese con Cuppone che in contrasto di spalla cade in area, ma l’arbitro lascia correre tra le proteste del Pescara.

Al 15° calcio d’angolo per la Viterbese: batte dalla bandierina Mungoche, che mette in mezzo all’area un bel traversone, la palla diventa un colpo di testa di Riggio, ma il pallone esce fuori di poco, dando l’illusione del goal.

Al 21° un’uscita aerea del portiere Plizzari del Pescara, che fa suo il pallone in due tempi.

Al 22° bella galoppata di Nesta per la Viterbese sulla fascia destra, il suo cross basso a servire Mungo che purtroppo scivola al momento di tirare in porta e la sua conclusione si perde alta sopra la traversa.

Al 31° Pescara pericoloso in area di rigore della Viterbese, la difesa gialloblù fa muro ed allontana il pallone dalla propria area di rigore.

Al 35° la Viterbese si rende pericolosa in attacco con Ricci che raccoglie dai 20m una respinta della difesa del Pescara, su punizione di Volpicelli dalla trequarti sinistra.

Al 40° viene ammonito Riggio della Viterbese per una trattenuta sulla trequarti campo gialloblù.

Al 41° mischia in area della Viterbese con un batti e ribatti, e una respinta di pugno: il pallone finisce in calcio d’angolo.

Il Pescara pressa e costringe la Viterbese sulla difensiva, con diverse mischie in area della Viterbese e con la difesa gialloblù costretta a spazzare lontano il pallone dai propri 16 metri.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di parità, a reti inviolate.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 1° cambio nella Viterbese: esce Rodio per Manarelli.

Al 4° punizione per la Viterbese dal vertice destro dell’area di rigore del Pescara, batte Volpicelli un pallone tagliato che batte il portiere del Pescara, ma il goal viene evitato da Mora, che di testa, sulla linea di porta, salva l’azione.

Al 6° calcio d’angolo per la Viterbese,senza esito. Si accende una mischia in area del Pescara, ma la difesa allontana la minaccia.

All’8 conclusione dalla distanza di Volpicelli che si perde alta sopra la traversa.

Al 10° calcio d’angolo per la Viterbese senza esito.

Al 15° conclusione dal limite del Pescara di Lescano, che si perde alta sopra la traversa.

Al 17° Doppio cambio per la Viterbese: escono Marotta per Polidori e Nesta per Santoni.

Al 19° viene ammonito, per fallo da dietro su Volpicelli della Viterbese, Brosco.

Al 20° punizione di Volpicelli dalla distanza e respinta in tuffo sotto la traversa del portiere Plizzari.

Al 21° sostituzione nella formazione del Pescara: esce Palmiero per Kraja

Al 22° il Pescara passa in vantaggio con Mora che, servito in area di rigore della Viterbese metteva in rete, con un tiro angolato. Il tutto è nato da una palla persa sulla trequarti campo che è stata capitalizzata a dovere.

Al 26° cambio nella Viterbese: esce Andreis perD’Uffizi.

Al 34° corner per la Viterbese, pallone scodellato da Volpicelli, ma la difesa ospite allontana la minaccia.

Al 36° Cambio nella Viterbese: esce Mungo per Di Cairano.

Al 37° sostituzione nel Pescara: esce Lescano per Vergani.

Al 39° Contatto in area del Pescara viene steso Monteagudo della Viterbese, ma l’arbitro lascia correre.

Al 42° altra sostituzione nelle fila del Pescara: entra Boben per Saccani.

Al 45° l’arbitro concede 5 minuti di recupero.

Al 46° viene ammonito Ricci della Viterbese per gioco falloso.

La Viterbese attacca, ma non riesce a pungere in attacco.

La partita finisce 1-0 per il Pescara.

RISULTATI DELLA 4° GIORNATA D’ANDATA

VITERBESE-PESCARA 0-1

CERIGNOLA-CATANZARO 2-2

AVELLINO-MESSINA 2-1

CROTONE-MONTEROSI 1-0

JUVE STABIA-MONOPOLI 2-0

LATINA-GIUGLIANO 2-2

PICERNO-TURRIS 0-1

POTENZA-FOGGIA 1-1

TARANTO FIDELIS-ANDRIA 2-1

VIRTUS FRANCAVILLA-GEBILSON 1-0

CLASSIFICA

CROTONE 12

CATANZARO 10

TURRIS 10

JUVE STABIA 9

PESCARA 9

VIRTUS FRANCAVILLA 7

CERIGNOLA 7

MONOPOLI 6

GIUGLIANO 5

MONTEROSI 4

POTENZA 4

AVELLINO 4

PICERNO 4

LATINA 4

FOGGIA 4

TARANTO 3

FIDELIS ANDRIA 2

VITERBESE 2

GELBISON 2

MESSINA 1

PROSSIMO TURNO

JUVE STABIA-VITERBESE

CATANZARO-MESSINA

FIDELIS ANDRIA-PICERNO

FOGGIA-PESCARA

GEBILSON-TARANTO

GIUGLIANO-TURRIS

LATINA-AVELLINO

MONOPOLI-CERIGNOLA

MONTEROSI-VIRTUS FRANCAVILLA

POTENZA-CROTONE