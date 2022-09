Il Trastevere batte nettamente il Termoli

NewTuscia – ROMA – Seconda partita interna stagionale e secondo 3-1 per il Trastevere che batte il Termoli nella terza giornata del girone F di Serie D e sale a quota 7 in campionato. Cioci lancia dal primo minuto Cervoni, Santovito e Briatico, in attacco confermato il tridente composto da Alonzi con Bertoldi e Tortolano ai lati. L’avvio è tutto di marca amaranto: al 4′ Carta ci prova dal limite e impegna subito Merelli, poi sale in cattedra Bertoldi, che al 13′ scende sulla sinistra e serve un cross basso per Alonzi, anticipato dal portiere in uscita bassa e al 15′ apre per Tortolano, che controlla e tira alto dal limite. Il gol è nell’aria è arriva al 19′: punizione laterale di Tortolano messa fuori dalla difesa, Briatico anticipa tutti di testa al limite e trova al centro Santovito, che con un movimento da attaccante controlla e calcia col sinistro infilando l’angolino.



Un minuto dopo è lo stesso Santovito ad andare vicino alla doppietta con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Il raddoppio del Trastevere arriva al 38′ grazie ad un break a centrocampo di Crescenzo, che apre a destra per Bertoldi. Il numero 7 trova la rete con un diagonale preciso appena dentro l’area. Nel finale di tempo prima Alonzi e poi Crescenzo vanno vicini al terzo gol. Nella ripresa Esposito ne cambia tre ma al primo affondo i padroni di casa segnano ancora: Massimo allarga a destra per Bertoldi che crossa contrastato da un difensore, la palla arriva a Crescenzo che batte Merelli da posizione ravvicinata. Passano quattro minuti e il Termoli segna il gol della bandiera con il neo entrato Smajlaj, che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, approfitta di una sponda del compagno e anticipa con un tocco di destro Semprini. Al 72′ Semprini nega a Conte il gol del 3-2 con un intervento in tuffo, nell’ultimo quarto d’ora il Trastevere approfitta degli spazi larghi concessi dalla difesa molisana e prova a sfruttare la velocità di Scuderi ma il risultato non cambia più.

TRASTEVERE-TERMOLI 3-1

MARCATORI: 19’pt Santovito (TR), 38’pt Bertoldi (TR), 11’st Crescenzo (TR), 15’st Smajlaj (TE)

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Carta, Berardi, Massimo (23’st Calderoni), Santovito (10’st Giordani), Bertoldi (35’st Scuderi), Crescenzo, Alonzi, Tortolano (43’st Lo Porto), Briatico (23’st De Costanzo). A disp. Imbastaro, Cesari, Sadek, Santilli. All. Cioci

TERMOLI: Merelli, Nunziata, Ciofi (1’st Baldè), D’Errico (1’st Smajlaj), Hutsol (1’st Cigliano), Caiazza, Carnicelli (1’st Lorusso), Conte, Filogamo, Romano (23’st Visconti), Carnevale. A disp. Mora, Cavaiola, Di Stefano, Ferrante. All. Esposito

ARBITRO: Mancini di Pistoia

ASSISTENTI: Mantella di Livorno – Iuliano di Siena

NOTE – Ammoniti: D’Errico, Massimo, De Costanzo. Angoli: 6-4. Recupero: 5’st