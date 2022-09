Giovanni Travaglini e Francesco Graziotti in mostra alla Galleria “La Via degli Artisti”

NewTuscia – VITERBO – Grandissima soddisfazione, orgoglio e tanta umiltà di fronte a tanto talento. Alla Galleria “La Via Degli Artisti”, grazie alla regia della direttrice artistica Professoressa Laura Principi, del produttore esecutivo Professor Nuccio Chiossi e del grande Stefano Spolverini, un’altra perfetta inaugurazione immersi tra “Passaggi e Metamorfosi”. Da ieri, e per due settimane espongono gli artisti Giovanni Travaglini e Francesco Graziotti, da non perdere.

All’arte si accosta perfettamente il gusto… il tutto reso più dolce dal gelato di Federico di Polozzi Pasticceria Gelateria e dal succo alla rose dell’ Associazione “Campo delle Rose” ONLUS.

La Galleria La Via degli Artisti è a Viterbo, al centro del centro storico, Palazzo all’angolo di Via Cardinal La Fontaine e Via San Carluccio.

Info su: http://www.tusciainfiore.org/