NewTuscia – VITERBO – Che cosa è L’ Art Ballet Studio? E’ più semplice dire quello che non è …di sicuro Non è una Palestra, perché non si occupa di fitness, seppur al suo interno ci sia un ampio spazio dedicato al movimento dal punto di vista della ricerca del benessere.

Non è una scuola di Danza Classica, seppur i corsi di danza classica siano numerosi e ben strutturati ma non gli unici che riguardano lo studio di questa arte- disciplina.

Non è il luogo deputato ad un intrattenimento fine a se stesso.

L’art Ballet studio è una scuola, ciò significa che si struttura con classi, livelli, programma e approfondimenti.

E’ lo spazio idoneo per avvicinarsi alle discipline coreutiche, è lo spazio della ricerca e della scoperta dell’individuo attraverso il lavoro sul corpo e sul movimento, è lo spazio dove si sceglie di prendersi cura di se stessi ed imparare ad esprimere la propria personalità attraverso il gesto danzato al di là del linguaggio espressivo con il quale si scelga di farlo.

E’ un contenitore artistico culturale, che crede nel valore educativo oltre che performativo dell’arte coreutica e vuole creare e divulgare bellezza attraverso lo studio delle diverse discipline artistiche.

E’ l’ambiente adeguato e studiato per accogliere e a far crescere i bambini fin da piccoli ed accompagnarli nello studio della danza. Con la finalità di plasmarne il corpo e la mente.

E’ il luogo dove la professionalità dei docente permette di seguire gli allievi in maniera sana, con particolare attenzione ad uno sviluppo in salute e rispettoso della fisiologia di movimento di ciascuno in base alla loro età.

Le sale danza ampie ed areate, sono dotate di pavimentazione tecnica flottante per ammortizzare il movimento ed evitare traumi alla colonna e alle articolazioni sin da piccoli.

E’ il luogo da dove si può spiccare il volo, perché è dovere di ciascun professionista riconoscere, coltivare ed indirizzare il talento di ciascuno.

Di sicuro è il luogo deputato alla danza, ma non solo dove si cerca di dare a ciascuno quello di cui più ha bisogno, sensibilizzando il singolo all’arte del movimento, per questo, i corsi dedicati al benessere e al movimento sono da considerarsi come un percorso di ricerca di un benessere personale oltre che come forma espressiva.

Ecco che si possono affiancare anche altre attività più vicine forse al mondo olistico che utilizzano il movimento del corpo come forma di conoscenza personale e pratica per raggiungere un equilibrio tra corpo e mente-

Il nostro spazio è aperto ad accogliere tutti coloro che si riconoscono in questa filosofia, ma soprattutto a coloro che vogliono lasciarsi guidare nella scoperta dell’arte del movimento.

Veniteci a trovare e scoprirete passo dopo passo quanto abbiamo da offrirvi, seguiteci sui social per rimanere aggiornati, chiamateci : saremo lieti di darvi tutte le informazioni di cui avrete bisogno.