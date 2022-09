Il Museo della Ceramica della Tuscia partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio

NewTuscia – VITERBO – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, sabato 24 e domenica 25, alle ore 11 e alle 16, il Museo della Ceramica della Tuscia offre al pubblico una speciale visita guidata gratuita dedicata alla scoperta degli stemmi araldici nella ceramica medievale e rinascimentale.

Un’occasione per ammirare l’arme gentilizie raffigurate su orcioli, piatti e boccali realizzati su committenza da raffinati vasai per importanti e influenti famiglie aristocratiche viterbesi e non solo.

L’iniziativa, gratuita e senza obbligo di prenotazione, è realizzata nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di contenimento del contagio da Coronavirus.

Il Museo è aperto, con ingresso gratuito, dal giovedì alla domenica la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30.

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonare o lasciare un messaggio nella segreteria al numero 0761 223674, o recarsi direttamente presso il Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.