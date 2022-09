Alessandro Sterpa incontra i presidenti di Feralberghi di Viterbo e di Rieti.

NewTuscia – VITERBO – Continuano gli incontri del candidato al Senato della Repubblica, Alessandro Sterpa, questa volta sul tema dell’ospitalità del territorio, con i Presidenti di Federalberghi di Viterbo e di Rieti.

‹‹In questi giorni, ho incontrato i Presidenti di Federalberghi di Viterbo e di Rieti››afferma Sterpa. ‹‹Con Pier Luca Balletti, Presidente di Federalberghi di Viterbo, ci siamo scambiati molte riflessioni sul tema dell’ospitalità del territorio. Concordo con quanto da anni sollecita l’Associazione, ossia la necessità di costruire circuiti emozionali sul nostro territorio, partendo dalla collaborazione tra soggetti privati ed associativi. La stessa tassa di soggiorno deve essere quanto più funzionalizzata a garantire i servizi di una rinnovata e rafforzata offerta turistica›› aggiunge Sterpa, sottolineando che una rete infrastrutturale adeguata, ad esempio, con il completamento della trasversale dal mare a Viterbo, è funzionale anche a ridisegnare questa offerta turistica riducendo in tal senso il turismo “mordi e fuggi”, che non valorizza affatto il nostro territorio. Al fine di realizzare tutto questo, occorre peraltro un osservatorio che raccolga in maniera costante dati anche profilati sulle presenze in tempi rapidissimi. L’obiettivo è ampliare le occasioni di formazione alla luce della cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità del territorio e delle sue tradizioni.

Proficuo e costruttivo anche il confronto con il Presidente di Federalberghi di Rieti, Michele Casadei, con il quale Sterpa ha avuto l’opportunità di discutere dell’ospitalità alberghiera del territorio, dichiarando che:‹‹La zona della Provincia di Rieti necessita di misure ad hoc per rafforzare un’offerta di ricettività e promuovere un turismo di qualità che sia all’altezza dell’elevato valore territoriale. Per i Comuni del cratere serve un fondo dedicato per la messa in sicurezza antisismica e antincendio delle strutture alberghiere. Per destagionalizzare le presenze, sicuramente positive sono le iniziative che richiamano da tutta Italia presenze, ma non basta! Occorre operare nella logica di visitrieti.com, in cui l’interazione tra pubblico e privato ha costruito un’offerta turistica più mirata, capace di intercettare le emozioni territoriali che regala il reatino.

La costruzione di un’offerta turistica adeguata non deve fermarsi alla Provincia di Rieti, ma può estendersi anche alle Regioni confinanti. Risulta di fondamentale importanza che il raddoppio della Salaria sia completato e bene la progettazione del collegamento ferroviario Rieti-Fara Sabina. Ora bisogna sostenere il progetto di rivalorizzazione del Terminillo TSM2 e serve che sia realizzato bene con una stazione appaltante adeguata e il sostegno degli Istituti di credito all’imprenditoria territoriale››.