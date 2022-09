Platea sold out al Club Magico Roma per la partenza del nuovo anno magico e  “Il Battesimo della Bacchetta Magica” 

NewTuscia – ROMA – Tanto divertimento e gioia ieri al Club magico Roma dove tanti giovani e già affermati maghi si sono alternati sul palco affascinando adulti e bambini presenti all’inaugurazione di questo “nuovo anno magico”.

Risate e applausi nella platea dello spazio culturale in via Tiburno, poco distante dalla Stazione Tiburtina, per le performance che hanno colorato il palco di prodigi e misteri. Tra i presenti: Andrea Paris, Luca Bono che si è esibito con Ottavio Belli, Raffaello Corti, Matteo Fraziano, Leonardo Panetti, Francesco Miccoli e tanti altri. Padrone di casa il presidente Riccardo Bramati e regia di Davide Spada. Il pubblico ha potuto anche assistere alle esibizioni di alcuni dei maestri che potranno insegnare agli appassionati e curiosi l’arte della magia presso il club magico, che con questa serata ha inaugurato l’apertura della scuola.

Una giornata speciale all’insegna di sparizioni, battute, giochi di ombre e tanto altro, tutto preparato con cura ed attenzione, per dimostrare il lavoro e la costanza che ci sono dietro alle illusioni che caratterizzano questo mondo fantastico.