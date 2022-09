NewTuscia – VITERBO – Scontro nella notte a Viale Raniero Capocci tra due vetture per cause ancora da appurare. L’incidente che ha lasciato tre perone ferite è avvenuto intorno alle 2 nei pressi di piazza del Teatro, all’incrocio tra il viale e via Fratelli Rosselli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale per tutti i rilievi del caso.